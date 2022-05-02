У Вірменії остаточно визначилися з кандидатом на посаду прем'єр-міністра - ним став Пашинян

Глава Вірменії Армен Саркісян сьогодні призначив на посаду прем'єр-міністра республіки Нікола Пашиняна. У нового прем'єра є два тижні на формування нового уряду.
Про це йдеться в указі глави держави.
"Керуючись положеннями конституції, призначити Нікола Пашиняна прем'єр-міністром Республіки Вірменія", - йдеться в документі.
До цього Пашинян займав посаду виконавця обов'язків прем'єра.
25 квітня він пішов у відставку з цього поста для проведення позачергових парламентських виборів.
Кандидатура Пашиняна була висунута правлячою парламентською фракцією Цивільний договір. Тепер після свого призначення протягом 15 днів Пашинян повинен сформувати уряд.
"Керуючись положеннями конституції, призначити Нікола Пашиняна прем'єр-міністром Республіки Вірменія", - йдеться в документі.
До цього Пашинян займав посаду виконавця обов'язків прем'єра.
25 квітня він пішов у відставку з цього поста для проведення позачергових парламентських виборів.
Кандидатура Пашиняна була висунута правлячою парламентською фракцією Цивільний договір. Тепер після свого призначення протягом 15 днів Пашинян повинен сформувати уряд.
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