У Вірменії остаточно визначилися з кандидатом на посаду прем'єр-міністра - ним став Пашинян

13:21 02 серпня Київ, Україна

Глава Вірменії Армен Саркісян сьогодні призначив на посаду прем'єр-міністра республіки Нікола Пашиняна. У нового прем'єра є два тижні на формування нового уряду.
 
Про це йдеться в указі глави держави.

"Керуючись положеннями конституції, призначити Нікола Пашиняна прем'єр-міністром Республіки Вірменія", - йдеться в документі.

До цього Пашинян займав посаду виконавця обов'язків прем'єра.

25 квітня він пішов у відставку з цього поста для проведення позачергових парламентських виборів.

Кандидатура Пашиняна була висунута правлячою парламентською фракцією Цивільний договір. Тепер після свого призначення протягом 15 днів Пашинян повинен сформувати уряд.