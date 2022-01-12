В Албанії відкрито українське посольство

Україна відкрила посольство в Албанії - вперше в історії відносин між країнами.
Сьогодні президент Албанії Ілір Мета прийняв українського посла Володимира Шкурова з нагоди вручення вірчих грамот і зазначив, що це "історична подія для відносин між нашими двома країнами".
Албанський президент запевнив українського посла в чіткій і непохитній позиції Албанії щодо захисту територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.
Він зазначив, що відносини між двома країнами є досить хорошими, підкресливши, що варто розвивати економічне та торгове співробітництво.
Президент також подякував українській владі за розв’язання питань, пов'язаних зі збереженням і розвитком національної ідентичності албанської громади в Одеській області.
Крім того, Ілір Мета висловив бажання прийняти з офіційним візитом в Албанії президента України Володимира Зеленського.
Як відомо, Албанія зараз головує в ОБСЄ та називає Україну одним зі своїх пріоритетів.
Сьогодні президент Албанії Ілір Мета прийняв українського посла Володимира Шкурова з нагоди вручення вірчих грамот і зазначив, що це "історична подія для відносин між нашими двома країнами".
Албанський президент запевнив українського посла в чіткій і непохитній позиції Албанії щодо захисту територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.
Він зазначив, що відносини між двома країнами є досить хорошими, підкресливши, що варто розвивати економічне та торгове співробітництво.
Президент також подякував українській владі за розв’язання питань, пов'язаних зі збереженням і розвитком національної ідентичності албанської громади в Одеській області.
Крім того, Ілір Мета висловив бажання прийняти з офіційним візитом в Албанії президента України Володимира Зеленського.
Як відомо, Албанія зараз головує в ОБСЄ та називає Україну одним зі своїх пріоритетів.
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