В ISW вважають, що лукашенко відмовив путіну в участі у війні в Україні

09:44 20 грудня Київ, Україна





Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Невизнаний низкою країн президент білорусі олександр лукашенко , ймовірно, відмовив президенту росії володимиру путіну піти на подальші інтеграційні поступки та взяти участь у війні в Україні.Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

"Лукашенко під час зустрічі в мінську 19 грудня, ймовірно, запобіг спробам путіна змусити білорусь піти на подальші російсько-білоруські інтеграційні поступки. Путін і лукашенко утрималися від публічного обговорення російського вторгнення в Україну, при цьому обидва лідери зазначили, що для білорусі є загроза від Заходу", - йдеться у звіті.

Як зазначають аналітики, путін заявив, що може розглянути питання підготовки екіпажів білоруської бойової авіації до використання "боєприпасів зі спеціальними боєголовками" через "загострення" ситуації на зовнішніх кордонах союзної держави.



Раніше ISW оцінювало, що лукашенко використовує риторику захисту білоруських кордонів від Заходу та НАТО, намагаючись уникнути участі у російському вторгненні в Україну.

"Лукашенко також використав подібні натяки про можливе розміщення ядерної зброї в білорусі 17 лютого в контексті заявленої агресії Заходу. Лукашенко зазначив, що росія поставить комплекси ППО С-400 та комплекси "Іскандер". При цьому путін заявив, що обидва лідери обговорювали формування єдиного оборонного простору", - зазначили в Інституті.

ISW продовжує оцінювати, що участь білорусі у війні путіна проти України залишається малоймовірною.