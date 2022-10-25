В ISW прогнозують звільнення правобережжя Херсонщини до кінця року

10:30 25 жовтня Київ, Україна





Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни (ISW). Російські війська не повністю відводяться з верхньої частини Херсонської області, проте ЗСУ, ймовірно, зможуть взяти під контроль правобережжя Херсонщини до кінця цього року.Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська, ймовірно, готуються захищати місто Херсон і не йдуть повністю з правого берега Херсонської області, незважаючи на попередні підтверджені повідомлення про відхід деяких частин угруповання", - йдеться у повідомленні.

За словами аналітиків, слова голови ГУР Міноборони Кирила Буданова про те, що російські війська не відступають із Херсона, а готують місто до міських боїв, погоджуються з тим, що ISW спостерігав наприкінці жовтня.



В Інституті зазначили, що у нещодавніх повідомленнях про російські військові операції у Херсоні не завжди проводиться досить чітке розмежування між діями у Херсоні та діями у західній частині Херсонської області загалом.



За інформацією ISW, російські війська розпочали частковий відхід з північного заходу Херсонської області ще під час підготовки до оборони Херсона. На момент складання цього звіту вони ще почали повне виведення військ із міста чи області.

"Однак російська позиція у верхній частині Херсонської області, ймовірно, неспроможна, і українські сили, ймовірно, захоплять верхню Херсонську область до кінця 2022 року. Російський військовий блогер заявив, що здавання росією Херсона назріло, оскільки спроба утримати місто, швидше за все, призведе до поразки", - наголосили аналітики.

Інші висновки ISW: