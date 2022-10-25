В ISW прогнозують звільнення правобережжя Херсонщини до кінця року

Російські війська не повністю відводяться з верхньої частини Херсонської області, проте ЗСУ, ймовірно, зможуть взяти під контроль правобережжя Херсонщини до кінця цього року.
Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни (ISW).
Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни (ISW).
За словами аналітиків, слова голови ГУР Міноборони Кирила Буданова про те, що російські війська не відступають із Херсона, а готують місто до міських боїв, погоджуються з тим, що ISW спостерігав наприкінці жовтня.
В Інституті зазначили, що у нещодавніх повідомленнях про російські військові операції у Херсоні не завжди проводиться досить чітке розмежування між діями у Херсоні та діями у західній частині Херсонської області загалом.
За інформацією ISW, російські війська розпочали частковий відхід з північного заходу Херсонської області ще під час підготовки до оборони Херсона. На момент складання цього звіту вони ще почали повне виведення військ із міста чи області.
Інші висновки ISW:
- Генштаб України підтвердив, що українські сили захопили Кармазинівку, М'ясожарівку та Невське у Луганській області та Новосадове Донецької області.
- Ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин визнав повільні темпи наземних операцій групи "Вагнер" навколо Бахмута, оскільки російські сили продовжували втрачати позиції поблизу міста.
- Українські сили продовжували завдавати ударів по скупченнях російських військ біля лінії фронту в Запорізькій області 23–24 жовтня, а 22 жовтня завдали удару по скупченнях російських військ та техніки в районі Енергодару.
- Чиновники окупаційної адміністрації відключили системи зв'язку в Херсоні, намагаючись обмежити цивільні повідомлення про російські позиції українським силам напередодні очікуваного наступу України.
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