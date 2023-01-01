В ISW проаналізували новорічний виступ путіна

Новорічне звернення президента Росії Володимира Путіна свідчить про те, що він не впевнений у своїй здатності формувати російський інформаційний простір і, як і раніше, зосереджений на виправданні війни та її витрат для свого народу.. Про це у неділю, 1 січня, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики звернули увагу на те, що глава Кремля заявив не лише про те, що росія має історичні права на Україну, а й про те, що незалежність та суверенітет Росії залежать від відновлення контролю над Україною.
На думку експертів, ці слова, ймовірно, були покликані частково виправдати дорогу війну та звернутися до ультранаціоналістичної провоєної спільноти.
При цьому путін не сказав, як російські військові збираються виправити свої невдачі в Україні та досягти своїх максималістських цілей.
Нагадаємо, колишній глава британського уряду Борис Джонсон висловив упевненість, що 2023 рік принесе Україні перемогу над ворогом.
Зі зверненням до українців виступив президент Володимир Зеленський. Він підбив підсумки 2022 року та заявив, що 2023 рік має стати роком перемоги для українського народу.
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