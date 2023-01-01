В ISW проаналізували новорічний виступ путіна

10:34 01 січня Київ, Україна

Новорічне звернення президента Росії Володимира Путіна свідчить про те, що він не впевнений у своїй здатності формувати російський інформаційний простір і, як і раніше, зосереджений на виправданні війни та її витрат для свого народу.. Про це у неділю, 1 січня, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на те, що глава Кремля заявив не лише про те, що росія має історичні права на Україну, а й про те, що незалежність та суверенітет Росії залежать від відновлення контролю над Україною.

"Тим самим путін намагається зробити перемогу у війні необхідною для подальшого існування Росії як незалежної держави", - сказано в аналізі.

На думку експертів, ці слова, ймовірно, були покликані частково виправдати дорогу війну та звернутися до ультранаціоналістичної провоєної спільноти.

"Путін, як і раніше, не бажає розглядати осмислений мирний дозвіл війни, окрім як на умовах, які він диктує Україні та Заходу.. Путін навряд чи матиме менший результат, якщо тільки Україна за допомогою своїх західних прихильників не зможе завдати додаткових великомасштабних поразок російським військам і звільнити значно більшу частину своєї окупованої землі", - вважають аналітики.

При цьому путін не сказав, як російські військові збираються виправити свої невдачі в Україні та досягти своїх максималістських цілей.

"Банальність більшої частини виступу узгоджується з попередніми оцінками ISW про те, що путін, можливо, відклав своє щорічне звернення до Асамблеї російської федерації, тому що він не був упевнений у своїй здатності формувати російський інформаційний простір на тлі зростаючої критики його ведення війни", - відзначили спеціалісти.

Нагадаємо, колишній глава британського уряду Борис Джонсон висловив упевненість, що 2023 рік принесе Україні перемогу над ворогом.

Зі зверненням до українців виступив президент Володимир Зеленський. Він підбив підсумки 2022 року та заявив, що 2023 рік має стати роком перемоги для українського народу.