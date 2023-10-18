В ISW проаналізували, яку загрозу для рф несе прибуття ATACMS в Україну

09:30 18 жовтня Київ, Україна

Можливість використання Україною ударів ракет великої дальності ATACMS по оперативно значущих аеродромах росіян в Україні, ймовірно, змусить російське командування відвести авіацію далі від лінії фронту. Прибуття ATACMS також є значною загрозою для російських складів боєприпасів у тилових районах.

"Можливість використання Україною ударів ракет великої дальності ATACMS по оперативно значущих аеродромах росіян в Україні, ймовірно, змусить російське командування розосередити авіаційні засоби та відвести частину літаків на аеродроми, розташовані далі за лінію фронту", - йдеться в аналітичному звіті ISW.

Зазначається, що російські війська використали гелікоптери з аеродрому Бердянськ у перші місяці українського контрнаступу в Запорізькій області, що дало великий ефект проти великих механізованих українських штурмів. Озброєна касетними боєприпасами версія ракет великої дальності ATACMS дозволить українським силам завдавати ударів по російських аеродромах.



Російські провоєнні блогери одразу провели паралелі між українськими ударами по аеродромах Бердянськ та Луганськ та серією українських ударів HIMARS по аеродрому Чорнобаївка на Херсонщині під час контрнаступу 2022 року на Херсонщині. Російські блогери зазначили, що тоді російські війська адаптували свої аеродроми до українських можливостей дальнього удару, але ATACMS є новою ракетною загрозою, яка змусить російське командування знову адаптуватися.

"Російські військові послідовно демонстрували, що вони можуть адаптуватися до нових ударних можливостей України – але тільки після того, як зазнають значних втрат", - зазначили аналітики.

Імовірне розосередження російської авіації на аеродромах окупованої території України та передислокація авіаційних засобів далі від лінії фронту порушить підтримку російською авіацією оборонних зусиль та локальних наступальних операцій, зазначили аналітики. Передислокація літаків на аеродроми, розташовані далі в тилу, вплине на час перебування російської авіації для підтримки операцій.



Ймовірно, це буде особливо важливо для російських гелікоптерів, які діяли на відносно невеликих ділянках лінії фронту протягом тривалого часу, щоб виснажувати механізовані українські сили на початку контрнаступу у червні та липні 2023 року.



Розподіл авіаційних засобів на більшій кількості аеродромів також, ймовірно, створить для повітряно-космічних сил росії великі проблеми з координацією та забезпеченням.



Прибуття ракет великої дальності ATACMS також є значною загрозою для російських складів боєприпасів у тилових районах.

Як зазначили аналітики, прибуття HIMARS в Україну в червні 2022 року дозволило українським силам провести важливу в оперативному відношенні кампанію блокування підтримки контрнаступальних операцій у Херсонській та Харківській областях, частина якої була спрямована на сконцентровані російські склади боєприпасів.



Тоді російське командування неохоче відмовилося від використання висококонцентрованих складів боєприпасів, розширивши російське матеріально-технічне забезпечення вздовж довших наземних ліній зв'язку. Це, зрештою, до певної міри ускладнило забезпечення боєприпасами та поставками на лінію фронту.



ATACMS, ймовірно, поставить перед російськими військами подібний виклик. Російські війська можуть або зосередитися на зміцненні наявних складів, або створити ще більш розосереджену і, отже, надмірно розширену систему логістики боєприпасів.