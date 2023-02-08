В ISW проаналізували, де саме росія хоче почати широкомасштабний наступ

14:15 08 лютого Київ, Україна

Російське військове командування, ймовірно, поспішає розпочати широкомасштабну наступальну операцію у спробі захопити Донецьку область у нереалістичні терміни та без достатньої бойової могутності.

Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW)

"Міністр оборони росії сергій шойгу провів пресконференцію про стан війни 7 лютого, ймовірно, у спробі позиціонувати міністерство оборони росії як ефективний керівний апарат, оскільки російські військові готуються до нового великого наступу в Україні", - йдеться в аналітичному звіті.

Шойгу заявив, що російські війська нібито успішно розвивають операції під Бахмутом і Вугледаром, і стверджував, що російські війська начебто нещодавно взяли під контроль Соледар, Кліщіївку, Підгородне, Краснополівку, Благодатне та Миколаївку у Бахмутському районі та Лобкове на Запоріжжі.



Швидше за все, шойгу провів цю пресконференцію, щоб створити видимість легітимності для міністерства оборони росії, яке продовжує реформувати російську армію, готуватися до нового наступу та створювати умови для тривалої операції в Україні.



За оцінками ISW, російська влада готується до "неминучого наступу" росії в Україні в найближчі місяці. Ця підготовка, за даними аналітиків, також відбувається на стратегічному рівні за участю російських командних структур.



Міністерство оборони Великобританії 7 лютого оцінило, що росія з високою ймовірністю намагається розпочати масштабну наступальну операцію з метою досягнення адміністративних кордонів Донецької області з початку січня 2023 року, але змогла просунутися всього на кілька сотень метрів на тиждень, нагадують в ISW. Міністерство оборони Великобританії пояснило такі повільні темпи нестачею російських боєприпасів та нестачею маневрених підрозділів, необхідних для успішного та швидкого наступу. Міністерство оборони Великобританії відзначило,



Аналогічну оцінку дали і аналітики ISW, зазначивши, що російське керівництво, можливо, знову планує рішучий наступ, ґрунтуючись на помилкових припущеннях про російський військовий потенціал. І, ймовірно, не має бойової потужності, необхідної для проведення більш ніж однієї великої наступальної операції. Швидше за все, шойгу провів цю пресконференцію, щоб створити видимість легітимності для міністерства оборони росії, яке продовжує реформувати російську армію, готуватися до нового наступу та створювати умови для тривалої операції в Україні.За оцінками ISW, російська влада готується до "неминучого наступу" росії в Україні в найближчі місяці. Ця підготовка, за даними аналітиків, також відбувається на стратегічному рівні за участю російських командних структур.Міністерство оборони Великобританії 7 лютого оцінило, що росія з високою ймовірністю намагається розпочати масштабну наступальну операцію з метою досягнення адміністративних кордонів Донецької області з початку січня 2023 року, але змогла просунутися всього на кілька сотень метрів на тиждень, нагадують в ISW. Міністерство оборони Великобританії пояснило такі повільні темпи нестачею російських боєприпасів та нестачею маневрених підрозділів, необхідних для успішного та швидкого наступу. Міністерство оборони Великобританії відзначило, що росія навряд чи наростить бойову міць, необхідну для того, щоб зробити істотний вплив на результат війни , поки російське військове командування продовжує вимагати нереалістичних та стрімких поступів уперед.Аналогічну оцінку дали і аналітики ISW, зазначивши, що російське керівництво, можливо, знову планує рішучий наступ, ґрунтуючись на помилкових припущеннях про російський військовий потенціал. І, ймовірно, не має бойової потужності, необхідної для проведення більш ніж однієї великої наступальної операції.