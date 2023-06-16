У ISW оцінили шанси ПВК "Вагнер" на продовження бойових дій за межами Бахмута

14:34 22 травня Київ, Україна





В ISW зазначили, що "вагнерівці" утримують західні адмінкордони Бахмута, тоді як українські сили продовжують зосереджуватися на контратаках на околицях міста. За інформацією українських військових, вони контролюють незначну територію південно-західної частини Бахмута довкола траси Т0504.



За словами аналітиків, це мовчазне підтвердження того, що російські сили контролюють решту західної та північно-західної частини Бахмута, якщо не все місто.



В ISW зазначили, що заяви офіційних осіб вказують на те, що українські сили відійшли з решти районів Бахмута, окрім прилеглих до двох трас, що ведуть до міста. В аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW) стверджується, що шанси на продовження бойових дій ПВК "Вагнер", у її нинішньому виснаженому стані, за межами Бахмута є малоймовірними.В ISW зазначили, що "вагнерівці" утримують західні адмінкордони Бахмута, тоді як українські сили продовжують зосереджуватися на контратаках на околицях міста. За інформацією українських військових, вони контролюють незначну територію південно-західної частини Бахмута довкола траси Т0504.За словами аналітиків, це мовчазне підтвердження того, що російські сили контролюють решту західної та північно-західної частини Бахмута, якщо не все місто.В ISW зазначили, що заяви офіційних осіб вказують на те, що українські сили відійшли з решти районів Бахмута, окрім прилеглих до двох трас, що ведуть до міста.



"Вірогідне захоплення "Вагнером" останньої невеликої ділянки на заході Бахмута не впливає на українські контратаки на північ і південь від Бахмута, а також на український контроль над наземними лініями зв'язку навколо міста, до яких виснажені сили "Вагнера" повинні дістатися, щоб проводити подальші наступальні операції", - йдеться у звіті.



За словами аналітиків, російські війська, ймовірно, вимагатимуть додаткового підкріплення для утримання міста Бахмут та його флангів за рахунок операцій на інших напрямках. ISW зафіксувала артилерійські підрозділи 132-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (раніше була помічена в районі Авдіївки), які тепер діють на Бахмутському напрямку.



"Раніше ISW прогнозував, що наступальні операції "Вагнера", ймовірно, досягнуть кульмінації після місяців виснажливих міських боїв, і малоймовірно, що "Вагнер" продовжуватиме бойові дії за межами Бахмута у нинішньому виснаженому стані", - йдеться у звіті.



В інституті зазначили, що сили Вагнера отримали можливість продовжувати наступальні операції у Бахмуті, оскільки російські регулярні війська взяли на себе відповідальність за фланги Бахмута, що дозволило їм зосередитись на міських боях.



"Сили "Вагнера почали демонструвати ознаки того, що вони не зможуть продовжувати наступальні операції за межами міста Бахмут принаймні з кінця грудня 2022 року", - йдеться у звіті.



За словами аналітиків, регулярні війська росії, розташовані на північному та південному флангах Бахмута, також навряд чи будуть просуватися на захід у бік Костянтинівки або північ у бік Слов'янська на тлі українських контратак у цьому районі найближчим часом.



"Регулярні сили росії навряд чи будуть проводити наступальні операції, якщо пригожин виконає свій заявлений намір вивести особовий склад групи з Бахмуту 25 травня. Поки неясно, чи справді пригожин виведе свої сили з Бахмута, але деякі мілблогери припускають, що він відправить "вагнерівців" на іншу "критичну" лінію фронту наприкінці травня", - наголосили в Інституті.