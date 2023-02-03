В ISW пояснили, чи росіяни зможуть захопити Донбас до березня

Президент росії володимир путін, очевидно, знову переоцінив можливості російських військових, надавши наказ повністю захопити до березня Донецьку та Луганську області.
Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
За попередніми оцінками ISW, так званий "великий російський наступ" до квітня 2023 року, швидше за все, передчасно досягне кульмінації під час весняних дощів у квітні, якщо не раніше. Про оперативно значущі наслідки для росії не йдеться, вважають аналітики.
Представник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Андрій Черняк розповів 1 лютого в інтерв'ю, що президент росії володимир путін наказав російським військовим захопити всю Донецьку та Луганську області до березня 2023 р., нагадує ISW. Черняк також заявив, що російські війська перекидають додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку до невизначених районів Східної України, ймовірно, до району Луганської області.
В ISW не помітили доказів того, що російські війська відновили достатню бойову міць, щоб розгромити українські сили на сході України та захопити понад 11 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області (понад 42 відсотки від загальної площі Донецької області) до березня.
Передчасна кульмінація російського наступу до квітня може створити сприятливі умови для українських військ. Вони зможуть скористатися ними у власному контрнаступі наприкінці весни або влітку 2023 року після залучення західних танкових поставок, йдеться в аналітичному звіті.
За попередніми оцінками ISW, так званий "великий російський наступ" до квітня 2023 року, швидше за все, передчасно досягне кульмінації під час весняних дощів у квітні, якщо не раніше. Про оперативно значущі наслідки для росії не йдеться, вважають аналітики.
Представник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Андрій Черняк розповів 1 лютого в інтерв'ю, що президент росії володимир путін наказав російським військовим захопити всю Донецьку та Луганську області до березня 2023 р., нагадує ISW. Черняк також заявив, що російські війська перекидають додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку до невизначених районів Східної України, ймовірно, до району Луганської області.
В ISW не помітили доказів того, що російські війська відновили достатню бойову міць, щоб розгромити українські сили на сході України та захопити понад 11 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області (понад 42 відсотки від загальної площі Донецької області) до березня.
Передчасна кульмінація російського наступу до квітня може створити сприятливі умови для українських військ. Вони зможуть скористатися ними у власному контрнаступі наприкінці весни або влітку 2023 року після залучення західних танкових поставок, йдеться в аналітичному звіті.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі