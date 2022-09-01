В ISW пояснили, чому кремль не бажає визнавати можливість ударів ЗСУ по Криму

Учора, 9 серпня, у Криму, на військовому аеродромі в Новофедорівці (Сакський район), який росіяни використовують для літаків, що атакують підконтрольні Україні території, пролунав вибух.
Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що міноборони росії причиною інциденту на авіабазі в Криму назвало вибух кількох авіаційних боєприпасів на складах через порушення правил пожежної безпеки. Тим самим вони відкинули повідомлення, що причиною вибухів стали українські удари або диверсії на військовому об'єкті.
Аналітики інституту вважають, що кремль не хоче звинувачувати Україну в завданні ударів, оскільки це продемонструвало б неефективність російських систем ППО. Такою ж реакцією була, коли українські сили потопили флагман чорноморського флоту росії крейсер "москва".
Новофедорівка знаходиться на відстані понад 200 км до лінії фронту, тому російські блогери висловили припущення, що українці використали надані США армійські тактичні ракетні комплекси великої дальності (ATACMS). Однак, за даними інституту, ЗСУ не мають систем ATACMS.
Крім того, серія вибухів сталася і на військових складах окупантів, розташованих у Мелітополі та Новоолексіївці.
Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань зазначив, що понад півтори години в Новоолексіївці, розташованій приблизно за 35 км на північ від кордону з Кримом, тривала детонація снарядів. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про 10 вибухів на російських військових базах у західній частині Мелітополя.
Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань зазначив, що понад півтори години в Новоолексіївці, розташованій приблизно за 35 км на північ від кордону з Кримом, тривала детонація снарядів. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про 10 вибухів на російських військових базах у західній частині Мелітополя.
Видання New York Times, посилаючись на свої джерела в українському Міноборони, повідомило, що удар по авіабазі росіян міг бути завданий з ОТРК "Гром", розробленого у дніпровському КБ "Південне". Журналісти наголошують, що за вибухами у Криму стоять українські військові, які застосували зброю "виключно української розробки".
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