В ISW пояснили, від чого залежатиме успіх ЗСУ на фронті взимку

09:22 05 грудня Київ, Україна





Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.



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Представник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий 4 грудня заявив, що замерзлий ґрунт дозволяє просуватися важкій колісній та гусеничній техніці і українські війська готують таку техніку до зимових операцій.



Він також заявив, що неякісні мобілізовані новобранці та кадри групи Вагнера, набрані з російських полонених, не готові до бойових дій узимку. Здатність України зберегти військову ініціативу та продовжити темп своїх поточних оперативних успіхів залежить від того, чи українські сили продовжуватимуть проводити послідовні операції цієї зими.Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни. ISW нагадали, що українські офіційні особи зазначили, що Сили оборони планують продовжувати наступальні операції протягом зими, щоб скористатися недавніми успіхами на полі бою та не дати російським військам відновити ініціативу на полі бою.Представник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий 4 грудня заявив, що замерзлий ґрунт дозволяє просуватися важкій колісній та гусеничній техніці і українські війська готують таку техніку до зимових операцій.Він також заявив, що неякісні мобілізовані новобранці та кадри групи Вагнера, набрані з російських полонених, не готові до бойових дій узимку.



"Раніше в Міноборони заявили, що ті, хто припускають, що зима зупинить бойові дії, "ймовірно, ніколи не загоряли в січні на південному березі Криму", припускаючи, що українські сили мають намір продовжувати контрнаступні операції протягом зими, що сприятиме меті повернення Криму", - йдеться у звіті.



Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов 18 листопада заявив, що українські війська продовжуватимуть бої взимку, оскільки будь-яка пауза дозволить російським військам посилити свої підрозділи та позиції, нагадали в ISW.



На думку аналітиків, розвідка США помилилася у своєму прогнозі, в якому йдеться, що навесні будуть найкращі умови, щоб продовжити контрнаступ.



"Здатність України зберегти військову ініціативу та продовжити темп своїх поточних оперативних успіхів залежить від того, чи українські сили продовжуватимуть проводити послідовні операції протягом зими 2022-2023 років. Росія втратила ініціативу влітку 2022 року після кульмінації її наступу на Донбасі", - зазначили в інституті.



За словами аналітиків, із серпня 2022 року українські війська отримали та утримали ініціативу і з того часу проводять серію успішних послідовних операцій: Україна звільнила більшу частину Харківської області у вересні, Херсон у листопаді, і зараз створює умови для подальших українських наступів в інших місцях цієї зими.



"Серія послідовних контрнаступальних операцій у Харківській та Херсонській областях демонструє видатні навички оперативного планування ЗСУ та знання сильних сторін радянського оперативного мистецтва", - вважають у ISW.



На думку експертів, задум української кампанії розроблено так, щоб серією послідовних операцій позбавити росію ініціативи, завдати поразки її військовим та звільнити більше території.



"Погодні умови взимку 2023 року, ймовірно, визначать часові рамки, протягом яких Україна зможе вести маневрові бойові дії та продовжувати серію оперативних успіхів з мінімальними паузами", - йдеться у звіті.



В ISW зазначили, що сезон осіннього бруду у листопаді ускладнив маневрову війну, проте Україна та рф продовжували агресивні наступальні операції.



За словами аналітиків, із наближенням сильних морозів наприкінці грудня українські сили знову зможуть використати погодні умови.



"Зима зазвичай є найкращим сезоном для механізованих бойових дій в Україні, тоді як весна є кошмарним сезоном для ведення боїв. Відлига наповнює річки та струмки, а поля перетворює на моря бруду. ЗСУ, ймовірно, готуються скористатися мерзлою місцевістю, щоб пересуватися легше, ніж пересуватися вони могли б у осінні місяці", - зазначили в інституті.