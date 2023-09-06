У ISW назвали найслабшу ланку в командуванні армії рф

13:51 17 серпня Київ, Україна

У російському інформаційному просторі дедалі частіше критикують російське військове командування за нездатність набрати та навчити ефективних офіцерів середньої ланки для керівництва російськими військами на передовій в Україні.



Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни (ISW).



Російські мілблогери висловлюють розчарування військовими офіцерами середньої ланки і звинувачують їх у введенні непотрібних бюрократичних заходів, поганому поводженні з пораненими та загиблими російськими військовими, видачі наказів, що призводять до військових втрат та дезінформації російської вищого військового командування.



У той самий час деякі мілблогери стверджували, що гнів у російському інформпросторі, спрямований на військових офіцерів середньої ланки, має бути націлений на вищих чиновників, які призначили поганих командирів.

"Деякі мілблогери зазначили, що вище військове керівництво підтримує систему, яка не в змозі залучити та навчити нове покоління офіцерів середньої ланки, призначаючи старих та неефективних командирів на передову", - йдеться у звіті.

Один мілблогер зазначив, що російське військове командування і російське керівництво в цілому віддають перевагу не компетентним офіцерам, а лояльним, які не здатні навчати нових офіцерів, тоді як інший мілблогер стверджував, що росія не усуне цю згубну культуру у своїй армії, не зазнавши значних змін у російському військовому керівництві.