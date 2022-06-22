У 2022 році путін виявився найнепопулярнішим у світі політиком

20:18 22 червня Київ, Україна

Згідно з результатами соціологічного дослідження американської організації Pew Research Center, в 2022 році глава країни-агресора владимир путін виявився найнепопулярнішим у світі політиком.

Дії путіна підтримують лише 9% опитаних у 18 країнах, де відбувалося опитування. 90% виступили із засудженням його політики – це максимальний показник за всі 20 років проведення подібних опитувань.

Про це повідомляє видання Deutsche welle.



При цьому рейтинг путіна у світі не завжди був таким поганим, хоч і стабільно знижувався останніми роками, зазначає Pew Research Center.



Ставлення європейців до путіна безпосередньо пов'язане з їхніми політичними поглядами, кажуть дослідники.. Ті, хто підтримують праві популістські партії у своїй країні, з більшою ймовірністю будуть впевнені у правильності дій путіна. Наприклад, серед греків, які позитивно ставляться до партії "Грецьке рішення", 55% високо оцінюють політику путіна.

"Аналогічні закономірності можна спостерігати серед прихильників правих популістських партій у Німеччині, Великій Британії, Франції та Швеції", - пишуть аналітики, підкреслюючи, що серед прихильників правих рухів у Європі рейтинг путіна при цьому обвалився різкіше, ніж серед їхніх політичних противників.

Змінилося і ставлення респондентів до Росії загалом. У середньому у 18 країнах 85% опитаних висловлюють негативну думку про країну, більшість кажуть, що ставляться до Росії "дуже негативно". Найсильніше ставлення погіршилося в Італії, Греції та Польщі. У цих країнах воно знизилося більш ніж на 30 відсотків з моменту останнього опитування. У Німеччині до Росії добре належать 16% респондентів.