У 10 регіонах України запровадили аварійні відключення світла

12:30 27 січня Київ, Україна

В Україні зберігається значний дефіцит потужності. Аварійні відключення діють у 10 регіонах, повідомляє Укренерго у п'ятницю, 27 січня.



Вказано, що вчорашня атака російських агресорів завдала суттєвих пошкоджень декільком об'єктам високовольтної мережі. Це сталося в той час, коли енергосистема все ще відновлювалася після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, що спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

"До всіх обленерго доведено ліміти споживання, що діють протягом доби... Вже зараз Диспетчерський центр бачить перевищення лімітів у 10 областях, внаслідок чого застосовуються аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Волинській, Львівській, Рівненській областях. Протягом доби можливі аварійні відключення і в інших областях", – йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що після останньої ракетної атаки обмеження діють в Одесі, в інших регіонах, де високовольтна інфраструктура зазнала російських ударів ракетами або дронами, споживачі заживлені за резервними схемами.