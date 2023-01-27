У 10 регіонах України запровадили аварійні відключення світла

В Україні зберігається значний дефіцит потужності. Аварійні відключення діють у 10 регіонах, повідомляє Укренерго у п'ятницю, 27 січня.
Вказано, що вчорашня атака російських агресорів завдала суттєвих пошкоджень декільком об'єктам високовольтної мережі. Це сталося в той час, коли енергосистема все ще відновлювалася після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, що спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.
Вказано, що вчорашня атака російських агресорів завдала суттєвих пошкоджень декільком об'єктам високовольтної мережі. Це сталося в той час, коли енергосистема все ще відновлювалася після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, що спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.
Також зазначено, що після останньої ракетної атаки обмеження діють в Одесі, в інших регіонах, де високовольтна інфраструктура зазнала російських ударів ракетами або дронами, споживачі заживлені за резервними схемами.
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