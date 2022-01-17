Посилено покарання для крадіїв транспортних засобів

16:40 03 вересень Київ, Україна

Нардепи підтримали законопроєкт, який передбачає зміну в Кримінальному та Кримінально-процесуальному кодексах України, про посилення відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Зокрема, згідно із законопроєктом, незаконне внесення змін, підробка, заміна або знищення ідентифікаційного номера транспортного засобу, яким незаконно заволоділи, його реалізація, а також створення або утримання місць, в яких здійснюється приховування, розукомплектування чи переобладнання таких транспортних засобів, карається штрафом від 1000 до 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.



Також ті ж дії, вчинені організованою групою або злочинною організацією, караються позбавленням волі на строк від 5 до 7 років з конфіскацією майна.



