Вже навесні Україна поверне всі свої землі, включаючи Крим - Буданов

07:40 01 жовтня Київ, Україна

Наступної зими війна на території України значно стихне, а навесні відбудеться вихід українських захисників на кордони України 1991 року. Про це у п'ятницю, 30 вересня, заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону.

"Незабаром це закінчиться. Десь наприкінці травня я розповів, як алгоритм відбуватиметься. Я тоді сказав, що червень буде для нас поганим, трохи втрачатимемо. У липні буде застій, у серпні розпочнемо рухи щодо відновлення територій. Взимку війна значно стихне. І ось після зими розпочнеться завершення цього конфлікту, виходом на першому етапі на кордони станом на 1991 рік", - зазначив Буданов. Також глава ГУР прокоментував слова американського генерала про те, що ЗСУ влітку увійдуть до Криму: "Я спираюся на факти, які мені відомі. Я вважаю, що це буде не влітку, а до кінця весни. Можливо, трохи раніше, днями можна помилятися, але не в алгоритмах", - сказав Буданов.

Також керівник Головного управління розвідки Міноборони заявив, що наразі немає підстав вважати, що росія завдасть ядерного удару по Україні.

"Станом наразі немає жодних підстав вважати, що ядерний удар у найближчій якійсь перспективі може бути завданий територією України", - зазначив він.

Він також додав, що не варто боятися мобілізації у Росії, тому що насправді "це подарунок" для України, оскільки "це лише прискорить процес, який вже неможливо зупинити".

Раніше повідомлялося, що Україна подає заявку на вступ до НАТО.

Нагадаємо, в ВП підтвердили взяття військових Росії в котел.