Вже понад 1,6 млн українців примусово депортовано в рф - Зеленський

Російський агресор примусово депортував понад 1,6 млн українців, багато хто з них пройшов через фільтраційні табори і залишився без документів.
Про це повідомила пресслужба Володимира Зеленського із посиланням на звернення президента до учасників сесії Генеральної асамблеї Організації американських держав (ОАД).
Зеленський зазначив, що не сумнівається у перемозі України у війні, проте питання зараз у тому, скільки ще українців росія зможе викрасти та вбити, перш ніж визнати поразку.
Він зазначив, що росія відправила свою армію в Україну, щоб перетворити державу на свою колонію, як було раніше, під час імперій. Президент зазначив, що мільйони українців стали на захист свободи та своєї держави і не дозволять росії повернути той старий несправедливий час.
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