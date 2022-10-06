Вже понад 1,6 млн українців примусово депортовано в рф - Зеленський

13:33 06 жовтня Київ, Україна

Російський агресор примусово депортував понад 1,6 млн українців, багато хто з них пройшов через фільтраційні табори і залишився без документів.



Про це повідомила пресслужба Володимира Зеленського із посиланням на звернення президента до учасників сесії Генеральної асамблеї Організації американських держав (ОАД).

"Вже понад 1,6 млн українців примусово депортовані в росію. Вони розсіяні територією цієї держави, розкидані по віддалених регіонах росії. У багатьох з них відібрали документи, багато хто з них пройшов через страшні фільтраційні табори окупантів, де з них знущалися і залякували". Це люди. Але для росії це також ресурс", - зазначив він.



Зеленський зазначив, що не сумнівається у перемозі України у війні, проте питання зараз у тому, скільки ще українців росія зможе викрасти та вбити, перш ніж визнати поразку.



Він зазначив, що росія відправила свою армію в Україну, щоб перетворити державу на свою колонію, як було раніше, під час імперій. Президент зазначив, що мільйони українців стали на захист свободи та своєї держави і не дозволять росії повернути той старий несправедливий час.