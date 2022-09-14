Вже 9 країн ЄС не видають туристичні візи росіянам

07:36 14 вересня Київ, Україна

У росії визнали, що третина країн Європейського Союзу не видають туристичні візи громадянам російської федерації.



Про це заявила Асоціація туроператорів росії.

Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди не приймають від російських туристів документів на отримання віз.



При цьому деякі країни продовжують видавати візи росіянам.



Як відзначили туроператори, продовжують приймати документи на візи під поїздки Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина та Кіпр. Вони видають національні візи.



ЄС поки не запроваджує спільну заборону на туристичні поїздки росіян, оскільки низка країн, зокрема, Угорщина, виступили проти.



Проте з 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС щодо зупинення дії угоди про спрощення візового режиму з рф. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.



Зокрема, вартість анкети шенгенської візи зросте з 35 до 80 євро, а консульства держав ЄС матимуть право довше вивчати документи заявника, до 45 днів, зараз цей термін становить до 30 днів.



Водночас низка країн ЄС в односторонньому порядку припинила видачу віз ЄС росіянам для туристичних поїздок, деякі держави, зокрема, балтійські, зробили це ще навесні.