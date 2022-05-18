Вже 28 300 окупантів не повернуться додому: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати рф

За інформацією Генштабу ЗСУ, найбільші втрати противника спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.
Загальні втрати ворогів за час вторгнення в Україну:
🔻особового складу – близько 28300 (+400) осіб ліквідовано,
🔻танків ‒ 1251 (+16) од.,
🔻бойових броньованих машин ‒ 3043 (+34) од.,
🔻артилерійських систем - 586 (+8) од.,
🔻РСЗВ – 199 (+1) од.,
🔻засобів ППО – 91 (+1) од.,
🔻літаків - 202 (+1) од.,
🔻вертольотів – 167 (+0) од.,
🔻БПЛА оперативно-тактичного рівня – 441 (+5),
🔻крилатих ракет – 102 (+5),
🔻кораблів/катерів – 13 (+0) од.,
🔻автомобільної техніки та автоцистерн – 2137 (+28) од.,
🔻спеціальної техніки – 43 (+0).
🔻особового складу – близько 28300 (+400) осіб ліквідовано,
🔻танків ‒ 1251 (+16) од.,
🔻бойових броньованих машин ‒ 3043 (+34) од.,
🔻артилерійських систем - 586 (+8) од.,
🔻РСЗВ – 199 (+1) од.,
🔻засобів ППО – 91 (+1) од.,
🔻літаків - 202 (+1) од.,
🔻вертольотів – 167 (+0) од.,
🔻БПЛА оперативно-тактичного рівня – 441 (+5),
🔻крилатих ракет – 102 (+5),
🔻кораблів/катерів – 13 (+0) од.,
🔻автомобільної техніки та автоцистерн – 2137 (+28) од.,
🔻спеціальної техніки – 43 (+0).
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