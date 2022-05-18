Вже 28 300 окупантів не повернуться додому: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати рф

10:16 18 травня Київ, Україна

За інформацією Генштабу ЗСУ, найбільші втрати противника спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Загальні втрати ворогів за час вторгнення в Україну:



🔻особового складу – близько 28300 (+400) осіб ліквідовано,

🔻танків ‒ 1251 (+16) од.,

🔻бойових броньованих машин ‒ 3043 (+34) од.,

🔻артилерійських систем - 586 (+8) од.,

🔻РСЗВ – 199 (+1) од.,

🔻засобів ППО – 91 (+1) од.,

🔻літаків - 202 (+1) од.,

🔻вертольотів – 167 (+0) од.,

🔻БПЛА оперативно-тактичного рівня – 441 (+5),

🔻крилатих ракет – 102 (+5),

🔻кораблів/катерів – 13 (+0) од.,

🔻автомобільної техніки та автоцистерн – 2137 (+28) од.,

🔻спеціальної техніки – 43 (+0).