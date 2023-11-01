В Узбекистані засудили чоловіка до 5 років ув'язнення за службу в "ДНР"

Суд у Ташкентській області Узбекистану засудив 38-річного уродженця Юкоричірчикського району до п'яти років позбавлення волі. Чоловік був звинувачений у несенні служби у лавах армії "ДНР", як повідомляє Радіо Озодлік.
За даними слідства, Ільдар Хайрулін у 2014-2015 роках брав участь у бойових діях на території України проти державних збройних сил. Проте родичі Хайруліна стверджують, що він не брав участі у збройних конфліктах на українській території, не відвідував Україну і на момент звинувачення перебував у росії.
Цей випадок став першим відомим випадком ухвалення вироку громадянинові Узбекистану за участь у бойових діях на території України. Варто зазначити, що Узбекистан раніше заявив про невизнання незалежності сепаратистських "лнр" і "днр" та підтримку територіальної цілісності України.
За даними слідства, Ільдар Хайрулін у 2014-2015 роках брав участь у бойових діях на території України проти державних збройних сил. Проте родичі Хайруліна стверджують, що він не брав участі у збройних конфліктах на українській території, не відвідував Україну і на момент звинувачення перебував у росії.
Цей випадок став першим відомим випадком ухвалення вироку громадянинові Узбекистану за участь у бойових діях на території України. Варто зазначити, що Узбекистан раніше заявив про невизнання незалежності сепаратистських "лнр" і "днр" та підтримку територіальної цілісності України.
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