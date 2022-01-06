Звільнено позаштатний радник генпрокурора Святослав Піскун

Не пробувши на посаді й місяця, був звільнений позаштатний радник Генерального прокурора Святослав Піскун.
Відповідний указ підписала генпрокурор України Ірина Венедиктова. Про причини не повідомляється.
Венедиктова призначила колишнього генпрокурора Святослава Піскуна своїм радником на громадських засадах 27 липня.
Вона натякнула, що взяла колишнього генпрокурора в радники з-за його досвіду та ефективності.
61-річний Піскун тричі обіймав посаду генпрокурора: за часів президентства Леоніда Кучми і Віктора Ющенка.
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