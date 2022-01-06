Звільнено позаштатний радник генпрокурора Святослав Піскун

18:55 25 серпень Київ, Україна

Не пробувши на посаді й місяця, був звільнений позаштатний радник Генерального прокурора Святослав Піскун.

Відповідний указ підписала генпрокурор України Ірина Венедиктова . Про причини не повідомляється.



Венедиктова призначила колишнього генпрокурора Святослава Піскуна своїм радником на громадських засадах 27 липня.

Вона натякнула, що взяла колишнього генпрокурора в радники з-за його досвіду та ефективності.

61-річний Піскун тричі обіймав посаду генпрокурора: за часів президентства Леоніда Кучми і Віктора Ющенка.