Звільнено Український посол в Перу

Указом президента був звільнений український посол в Перу Ігор Тумасов, він пропрацював на посаді більше двох років.
Відповідне рішення оприлюднене на сайті Офісу президента у вівторок, 1 вересня.
Довідка
Ігор Тумасов - український дипломат. Працював радником Посольства України в Аргентині. Потім, Генеральним консулом України в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).
Був радником Відділу Латинської Америки і Карибського басейну Другого територіального департаменту МЗС України.
У 2015-2017 роках - начальником відділу країн Південної Америки департаменту Америки Міністерства закордонних справ України.
З 19 червня 2018 року - до 1 вересня 2020 року Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Перу.
Був радником Відділу Латинської Америки і Карибського басейну Другого територіального департаменту МЗС України.
У 2015-2017 роках - начальником відділу країн Південної Америки департаменту Америки Міністерства закордонних справ України.
З 19 червня 2018 року - до 1 вересня 2020 року Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Перу.
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