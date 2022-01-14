Звільнено Український посол в Перу

17:18 01 вересень Київ, Україна

Указом президента був звільнений український посол в Перу Ігор Тумасов, він пропрацював на посаді більше двох років.

Відповідне рішення оприлюднене на сайті Офісу президента у вівторок, 1 вересня.

В указі №369 / 2020 йдеться: "Звільнити Тумасова Ігоря Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Республіці Перу".

Довідка

Ігор Тумасов - український дипломат. Працював радником Посольства України в Аргентині. Потім, Генеральним консулом України в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).



Був радником Відділу Латинської Америки і Карибського басейну Другого територіального департаменту МЗС України.



У 2015-2017 роках - начальником відділу країн Південної Америки департаменту Америки Міністерства закордонних справ України.



З 19 червня 2018 року - до 1 вересня 2020 року Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Перу.