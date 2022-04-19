Звільнено першого заступника МВС Сергія Ярового

16:15 21 липня Київ, Україна

Сьогодні зняли з посади першого заступника глави МВС Сергія Ярового. Він займав цю посаду більше семи років.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.



"Уряд звільнив Ярового Сергія Анатолійовича з посади першого заступника міністра внутрішніх справ України", - написав Гончаренко.



Відзначимо, його призначили першим заступником в березні 2014 року, коли відомство вже очолював Арсен Аваков. До цього Яровий був радником міністра внутрішніх справ, а також командував Внутрішніми військами МВС.



Крім того, на сьогоднішньому засіданні Кабміну звільнили ще одного заступника міністра внутрішніх справ - Тетяну Ковальчук.