Звільнено начальника Одеського територіального центру комплектування - Гуменюк

Начальника Одеського обласного територіального центру комплектування Євгена Борисова було звільнено з посади за рішенням Ставки верховного головнокомандувача.
Про це проінформувала прессекретарка Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк у середу, 28 червня.
Гуменюк підтвердила, що рішення про звільнення полковника Борисова було ухвалено 23 червня і наразі відбувається процедура передачі посади та планового призначення нового керівника, що потребує певного часу.
Під час цього перехідного періоду обов'язки начальника обласного територіального центру комплектування виконуватиме його заступник відповідно до встановленої процедури доти, доки командування не призначить нового керівника.
Гуменюк наголосила, що командування надає всю необхідну інформацію, за якою було подано офіційний запит, і не втручається у роботу правоохоронних органів. Наразі слідчі активно збирають доказову базу з цієї нагоди.
Про це проінформувала прессекретарка Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк у середу, 28 червня.
Гуменюк підтвердила, що рішення про звільнення полковника Борисова було ухвалено 23 червня і наразі відбувається процедура передачі посади та планового призначення нового керівника, що потребує певного часу.
Під час цього перехідного періоду обов'язки начальника обласного територіального центру комплектування виконуватиме його заступник відповідно до встановленої процедури доти, доки командування не призначить нового керівника.
Гуменюк наголосила, що командування надає всю необхідну інформацію, за якою було подано офіційний запит, і не втручається у роботу правоохоронних органів. Наразі слідчі активно збирають доказову базу з цієї нагоди.
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