Звільнено голову Державного космічного агентства

За рішенням уряду звільнений від виконання обов'язків голова Державного космічного агентства України Володимир Усов, на його місце призначено першого заступника міністра Держкосмосу Михайла Лева.
Відповідне розпорядження № 1432-р опублікувала пресслужба уряду.
Стаття передбачає, що суб'єкт призначення може звільнити держслужбовця категорії А за власною ініціативою, за поданням прем'єр-міністра або профільного міністра протягом чотирьох місяців з моменту його призначення.
Іншим розпорядженням уряд призначив виконавцем обов'язків глави агентства першого заступника Усова Михайла Лева.
Іншим розпорядженням уряд призначив виконавцем обов'язків глави агентства першого заступника Усова Михайла Лева.
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