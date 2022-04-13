Звільнено голову Державного космічного агентства

09:55 17 листопада Київ, Україна

За рішенням уряду звільнений від виконання обов'язків голова Державного космічного агентства України Володимир Усов, на його місце призначено першого заступника міністра Держкосмосу Михайла Лева.

Відповідне розпорядження № 1432-р опублікувала пресслужба уряду.

"Звільнити Усова Володимира Володимировича з посади голови Державного космічного агентства України відповідно до ч. 1 ст. 87 закону України "Про державну службу", - йдеться в документі.

Стаття передбачає, що суб'єкт призначення може звільнити держслужбовця категорії А за власною ініціативою, за поданням прем'єр-міністра або профільного міністра протягом чотирьох місяців з моменту його призначення.



Іншим розпорядженням уряд призначив виконавцем обов'язків глави агентства першого заступника Усова Михайла Лева.