Звільнено голову Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка

14:33 15 жовтень Київ, Україна

Глава України підписав указ про звільнення з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації Андрія Прокопенка, на його місце призначено Ганну Коваленко.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті президента в четвер указі №429/2020 від 13 жовтня.

"Звільнити Прокопенка Андрія Леонідовича з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі.

Кабінет Міністрів погодив звільнення Прокопенка ще 16 вересня.



Вже 28 вересня представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан повідомив, що Кабмін погодив призначення Ганни Коваленко на посаду голови Чернігівської ОДА.



Що відомо про Коваленко.

/>Ганна Коваленко - українська громадська діячка, журналістка. Під час Майдану була командиром 39-ї сотні Самооборони. Працювала радником трьох міністрів оборони і міністра інформполітики Юрія Стеця. Кандидат в народні депутати від партії "Слуга народу" на парламентських виборах 2019 року, № 35 в списку.



З 4 вересня 2019 року по 22 квітня 2020 року - заступниця керівника Офісу президента України.