Звільнено голову Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка

Глава України підписав указ про звільнення з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації Андрія Прокопенка, на його місце призначено Ганну Коваленко.
Про це йдеться в оприлюдненому на сайті президента в четвер указі №429/2020 від 13 жовтня.
Кабінет Міністрів погодив звільнення Прокопенка ще 16 вересня.
Вже 28 вересня представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан повідомив, що Кабмін погодив призначення Ганни Коваленко на посаду голови Чернігівської ОДА.
Що відомо про Коваленко.
/>Ганна Коваленко - українська громадська діячка, журналістка. Під час Майдану була командиром 39-ї сотні Самооборони. Працювала радником трьох міністрів оборони і міністра інформполітики Юрія Стеця. Кандидат в народні депутати від партії "Слуга народу" на парламентських виборах 2019 року, № 35 в списку.
З 4 вересня 2019 року по 22 квітня 2020 року - заступниця керівника Офісу президента України.
Вже 28 вересня представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан повідомив, що Кабмін погодив призначення Ганни Коваленко на посаду голови Чернігівської ОДА.
Що відомо про Коваленко.
/>Ганна Коваленко - українська громадська діячка, журналістка. Під час Майдану була командиром 39-ї сотні Самооборони. Працювала радником трьох міністрів оборони і міністра інформполітики Юрія Стеця. Кандидат в народні депутати від партії "Слуга народу" на парламентських виборах 2019 року, № 35 в списку.
З 4 вересня 2019 року по 22 квітня 2020 року - заступниця керівника Офісу президента України.
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