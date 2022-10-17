Збільшення військової допомоги ЄС для України: Боррель розкрив деталі

18:51 17 жовтня Київ, Україна





Про розширення допомоги 17 жовтня заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Європейський Союз ухвалив рішення збільшити суму військової допомоги для України до 3,1 мільярда євро на тлі російських атак на Київ та інші українські міста. Також розширення допомоги передбачає підготовку 15 тисяч українських військових.Про розширення допомоги 17 жовтня заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель

Поки Дмитро Кулеба (міністр закордонних справ України – ред.) із бомбосховища звертається до Ради міністрів закордонних справ ЄС, ми збільшуємо військову допомогу Україні до 3,1 мільярда євро та запускаємо військову навчальну місію", – написав він у своєму Twitter.

Дипломат наголосив, що останні невибіркові атаки росії на Україну не похитнуть рішучість ЄС підтримувати Україну, а лише посилять її.



У Раді Європейського Союзу повідомили про створення місії, яка допомагатиме зміцненню обороноздатності України.

"Європейський Союз розпочинає місію військової допомоги на території ЄС для посилення військової спроможності Збройних сил України та підтримки України у захисті її територіальної цілісності та суверенітету та захисту цивільного населення", - наголошується в повідомленні.

Згодом Жозеп Боррель уточнив, що місія передбачатиме підготовку щонайменше 15 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

"Ми домовилися про створення в ЄС місії військової допомоги для підтримки українських сил, яка діятиме на території ЄС. Місія має підготувати близько 15 000 військовослужбовців для початку. Можливо, пізніше буде більше, але це для початку", - зазначив чиновник.

Він також додав, що ЄС також домовився про виділення 500 мільйонів євро із Європейського фонду світу для фінансування постачання українським Силам оборони.

"Як ви знаєте, це військова допомога ЄС через цей міжурядовий фонд. Вона вже становить 3,1 мільярда євро, але це лише верхівка айсберга, набагато більше надходить від країн-членів ЄС", - наголосив Боррель.

Раніше Дмитро Кулеба оприлюднив повідомлення, в якому закликав ЄС збільшити допомогу Україні та ввести санкції проти Ірану, який постачає росії безпілотники для атаки на українські міста.

"Я став, мабуть, першим міністром, який звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС з бомбосховища — у Києві сирени. Закликав ЄС: надати більше ППО та боєприпасів; запровадити санкції проти Ірану за постачання росії безпілотників", - написав міністр.

Також він закликав посилити обмеження і проти самої росії у наступному, 9-му пакеті санкцій.