Збільшення військової допомоги ЄС для України: Боррель розкрив деталі

Європейський Союз ухвалив рішення збільшити суму військової допомоги для України до 3,1 мільярда євро на тлі російських атак на Київ та інші українські міста. Також розширення допомоги передбачає підготовку 15 тисяч українських військових.
Про розширення допомоги 17 жовтня заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.
Про розширення допомоги 17 жовтня заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.
Дипломат наголосив, що останні невибіркові атаки росії на Україну не похитнуть рішучість ЄС підтримувати Україну, а лише посилять її.
У Раді Європейського Союзу повідомили про створення місії, яка допомагатиме зміцненню обороноздатності України.
Згодом Жозеп Боррель уточнив, що місія передбачатиме підготовку щонайменше 15 тисяч військовослужбовців ЗСУ.
Він також додав, що ЄС також домовився про виділення 500 мільйонів євро із Європейського фонду світу для фінансування постачання українським Силам оборони.
Раніше Дмитро Кулеба оприлюднив повідомлення, в якому закликав ЄС збільшити допомогу Україні та ввести санкції проти Ірану, який постачає росії безпілотники для атаки на українські міста.
Також він закликав посилити обмеження і проти самої росії у наступному, 9-му пакеті санкцій.
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