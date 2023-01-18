Збільшення армії росії не вплине на війну в Україні в найближчі місяці — ISW

Заплановане російським військово-політичним керівництвом розширення складу збройних сил росії, найімовірніше, не матиме наслідків для ходу війни в Україні, як мінімум, у найближчі пів року.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Як зазначають аналітики, міністр оборони росії сергій шойгу оголосив 17 січня, що він виконає директиву російського президента володимира путіна про проведення широкомасштабної військової реформи в період з 2023 по 2026 роки для розширення збройних сил росії. На їхню думку, це буде здійснюватися в рамках підготовки до затяжної війни в Україні, а також встановлення умов швидкого будівництва значно сильнішої російської армії.
Зокрема, йдеться про збільшення кількості військовослужбовців у російській армії з 1,35 мільйона до 1,5 мільйона осіб, "масштабні зміни" у складі, комплектуванні та адміністративно-територіальному поділі зс росії, посилення ключових компонентів російської армії, створення 12 нових дивізій та інші конфігурації.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Як зазначають аналітики, міністр оборони росії сергій шойгу оголосив 17 січня, що він виконає директиву російського президента володимира путіна про проведення широкомасштабної військової реформи в період з 2023 по 2026 роки для розширення збройних сил росії. На їхню думку, це буде здійснюватися в рамках підготовки до затяжної війни в Україні, а також встановлення умов швидкого будівництва значно сильнішої російської армії.
Зокрема, йдеться про збільшення кількості військовослужбовців у російській армії з 1,35 мільйона до 1,5 мільйона осіб, "масштабні зміни" у складі, комплектуванні та адміністративно-територіальному поділі зс росії, посилення ключових компонентів російської армії, створення 12 нових дивізій та інші конфігурації.
В ISW нагадали, що раніше шойгу вже робив заяви про російські військові реформи, які так і не були реалізовані, наприклад, у травні 2022 року, коли він закликав до формування 12 нових підрозділів Західного військового округу (ЗВО) не вказаного ешелону до кінця 2022 року. Також озвучувався не виконаний заклик міноборони росії набрати 100 000 резервістів у серпні 2021 року.
Автори публікації зазначають, що раніше росія вже стикалася з проблемами повного укомплектування бригад та полків, відсутності достатньої кількості інструкторів, а також зі складнощами повного формування однієї нової дивізії, про яку було оголошено у 2020 році. Крім того, росія, як і раніше, стикатиметься з економічними проблемами, які можуть обмежувати можливості російського військового командування щодо забезпечення своїх військ.
При цьому плановані зміни у зс росії навряд чи будуть виконані вчасно і найближчим часом не вплинуть на перебіг війни в Україні. Водночас наслідки реформи можуть стати відчутними вже наступного року та створити загрози не лише Україні, а й її західним союзникам.
Водночас в ISW переконані, що Україна, швидше за все, матиме вікно можливостей до літа і протягом усього літа 2023 року, якщо Захід надасть їй необхідну підтримку.
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