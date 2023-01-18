Збільшення армії росії не вплине на війну в Україні в найближчі місяці — ISW

09:03 18 січня Київ, Україна





Про це повідомляє Інститут вивчення війни



Як зазначають аналітики, міністр оборони росії сергій шойгу оголосив 17 січня, що він виконає директиву російського президента володимира путіна



Зокрема, йдеться про збільшення кількості військовослужбовців у російській армії з 1,35 мільйона до 1,5 мільйона осіб, "масштабні зміни" у складі, комплектуванні та адміністративно-територіальному поділі зс росії, посилення ключових компонентів російської армії, створення 12 нових дивізій та інші конфігурації. Заплановане російським військово-політичним керівництвом розширення складу збройних сил росії, найімовірніше, не матиме наслідків для ходу війни в Україні, як мінімум, у найближчі пів року.Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) Як зазначають аналітики, міністр оборони росії сергій шойгу оголосив 17 січня, що він виконає директиву російського президента володимира путіна про проведення широкомасштабної військової реформи в період з 2023 по 2026 роки для розширення збройних сил росії. На їхню думку, це буде здійснюватися в рамках підготовки до затяжної війни в Україні, а також встановлення умов швидкого будівництва значно сильнішої російської армії.Зокрема, йдеться про збільшення кількості військовослужбовців у російській армії з 1,35 мільйона до 1,5 мільйона осіб, "масштабні зміни" у складі, комплектуванні та адміністративно-територіальному поділі зс росії, посилення ключових компонентів російської армії, створення 12 нових дивізій та інші конфігурації.

"Ці реформи демонструють намір росії реформувати російські збройні сили для ведення великомасштабних бойових дій із застосуванням звичайних озброєнь в цілому, а не тільки для нинішньої війни проти України, як раніше оцінював ISW. Незрозуміло, російські збройні сили зможуть зростати, як описав шойгу, протягом 3 років", - йдеться у повідомленні.

В ISW нагадали, що раніше шойгу вже робив заяви про російські військові реформи, які так і не були реалізовані, наприклад, у травні 2022 року, коли він закликав до формування 12 нових підрозділів Західного військового округу (ЗВО) не вказаного ешелону до кінця 2022 року. Також озвучувався не виконаний заклик міноборони росії набрати 100 000 резервістів у серпні 2021 року.



Автори публікації зазначають, що раніше росія вже стикалася з проблемами повного укомплектування бригад та полків, відсутності достатньої кількості інструкторів, а також зі складнощами повного формування однієї нової дивізії, про яку було оголошено у 2020 році. Крім того, росія, як і раніше, стикатиметься з економічними проблемами, які можуть обмежувати можливості російського військового командування щодо забезпечення своїх військ.

"Здатність росії домогтися великомасштабних і швидких змін у своєму військовому потенціалі залежить від готовності президента володимира путіна перенаправити значну частину федерального бюджету на нарощування військової могутності і поставити росію на кілька років на зразок військового стану. Є ознаки того, що путін може бути готовим зробити це", - вважає ISW.

При цьому плановані зміни у зс росії навряд чи будуть виконані вчасно і найближчим часом не вплинуть на перебіг війни в Україні. Водночас наслідки реформи можуть стати відчутними вже наступного року та створити загрози не лише Україні, а й її західним союзникам.

"Реформа та експансія в масштабах, намічених шойгу, не відбудеться вчасно, щоб суттєво вплинути на війну в Україні на багато місяців, але вона може змінити співвідношення сил на період до 2024 року та створити умови для більш серйозної військової загрози з боку росії сусідам, включаючи НАТО, найближчими роками", - пишуть аналітики Інституту.

Водночас в ISW переконані, що Україна, швидше за все, матиме вікно можливостей до літа і протягом усього літа 2023 року, якщо Захід надасть їй необхідну підтримку.