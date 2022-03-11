Затверджено стратегію розвитку прокуратури на 2021 - 2023 роки

Визначено основні пріоритети роботи органів прокуратури, Cтратегія розвитку прокуратури на 2021 - 2023 роки затверджена генпрокуроркою Іриною Венедиктовою і незабаром буде представлена в парламенті.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
За її словами, стратегія базується на реальних потребах суспільства і прокурорів. Так, серед стратегічних пріоритетів органів прокуратури:
- забезпечення високого рівня якості і ефективності виконання конституційних функцій прокуратури;
- ефективна координація діяльності в рамках протидії злочинності і функціонування системи кримінальної юстиції в цілому;
- розвиток професійних компетенцій працівників прокуратури;
- підвищення рівня відкритості та довіри громадськості до прокуратури;
- етика, чеснота прокурорів та дисциплінарна відповідальність;
- забезпечення незалежності прокурорів і прокурорське самоврядування, соціальне забезпечення прокурорів.
Відзначається, що незабаром Стратегію розвитку прокуратури на 2021 - 2023 роки представлять також в парламенті. Для досягнення поставлених в документі цілей і виконання завдань документа зараз розробляється операційний план.
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