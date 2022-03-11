Затверджено стратегію розвитку прокуратури на 2021 - 2023 роки

16:51 16 жовтень Київ, Україна

Визначено основні пріоритети роботи органів прокуратури, Cтратегія розвитку прокуратури на 2021 - 2023 роки затверджена генпрокуроркою Іриною Венедиктовою і незабаром буде представлена в парламенті.



Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"Генеральна прокурорка Ірина Венедиктова затвердила Стратегію розвитку прокуратури на 2021 - 2023 роки", - йдеться в повідомленні.

За її словами, стратегія базується на реальних потребах суспільства і прокурорів. Так, серед стратегічних пріоритетів органів прокуратури:



- забезпечення високого рівня якості і ефективності виконання конституційних функцій прокуратури;

- ефективна координація діяльності в рамках протидії злочинності і функціонування системи кримінальної юстиції в цілому;

- розвиток професійних компетенцій працівників прокуратури;

- підвищення рівня відкритості та довіри громадськості до прокуратури;

- етика, чеснота прокурорів та дисциплінарна відповідальність;

- забезпечення незалежності прокурорів і прокурорське самоврядування, соціальне забезпечення прокурорів.

Прокуратура повинна стати сучасною і ефективною, щоб гідно виконувати нашу місію - представляти інтереси українського народу", - додала Венедиктова.

Відзначається, що незабаром Стратегію розвитку прокуратури на 2021 - 2023 роки представлять також в парламенті. Для досягнення поставлених в документі цілей і виконання завдань документа зараз розробляється операційний план.