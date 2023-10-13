Затверджено склад комісії, яка обере нового голову НАЗК

16:33 13 жовтня Київ, Україна

Кабінет Міністрів затвердив склад Конкурсної комісії з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції.



Відповідне рішення схвалено під час засідання уряду 13 жовтня.





Комісія складається із членів, визначених на підставі пропозицій міжнародних донорів, а також членів, визначених Кабміном.

Як зазначив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов, члени Конкурсної комісії, визначені урядом на підставі пропозицій донорів, які протягом останніх двох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання та протидії корупції:

Лора Стефан - виконавча директорка Експертного Форуму (EFOR), міжнародна експертка з питань антикорупційної реформи для ЄК, Світового банку, Програми розвитку ООН, ОЕСР, голова Регіональної антикорупційної ініціативи;

Метью Мюррей – голова антикорупційної неурядової та консалтингової компанії "Sovereign Ventures", ад'юнкт-професор Колумбійського університету;

Андрій Козлов – юрист приватної практики;

кандидат на заміну у разі дострокового припинення повноважень - Нона Цоцорія - експерт Групи експертів при Офісі Генерального прокурора за підтримки Ради Європи, член Незалежної комісії для оцінки чесноти кандидатів до органів самоврядування суддів та прокурорів Молдови.

Члени конкурсної комісії, визначені Кабміном:

Наталія Онищенко – заступниця директора Інституту держави та права імені В. М. Корецького НАН України, завідувачка Центру правових проблем гендерної політики Інституту держави та права імені В. М. Корецького НАН України;

Алла Іванівська – доцентка, професорка кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, проректорка з наукової роботи Хмельницького університету управління та права ім. Леоніда Юзькова;

Тетяна Цувіна - в. о. завідувача кафедри цивільного судочинства, арбітражу та міжнародного приватного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

кандидат на заміну дострокового припинення повноважень — Олег Гіляка — начальник управління стратегічного розвитку Національної академії правових наук України.

Нинішнього голову НАЗК Олександра Новікова обрали у 2019 році.