Затверджено склад комісії, яка обере нового голову НАЗК

Кабінет Міністрів затвердив склад Конкурсної комісії з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції.
Відповідне рішення схвалено під час засідання уряду 13 жовтня.
Відповідне рішення схвалено під час засідання уряду 13 жовтня.
Комісія складається із членів, визначених на підставі пропозицій міжнародних донорів, а також членів, визначених Кабміном.
Як зазначив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов, члени Конкурсної комісії, визначені урядом на підставі пропозицій донорів, які протягом останніх двох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання та протидії корупції:
- Лора Стефан - виконавча директорка Експертного Форуму (EFOR), міжнародна експертка з питань антикорупційної реформи для ЄК, Світового банку, Програми розвитку ООН, ОЕСР, голова Регіональної антикорупційної ініціативи;
- Метью Мюррей – голова антикорупційної неурядової та консалтингової компанії "Sovereign Ventures", ад'юнкт-професор Колумбійського університету;
- Андрій Козлов – юрист приватної практики;
- кандидат на заміну у разі дострокового припинення повноважень - Нона Цоцорія - експерт Групи експертів при Офісі Генерального прокурора за підтримки Ради Європи, член Незалежної комісії для оцінки чесноти кандидатів до органів самоврядування суддів та прокурорів Молдови.
Члени конкурсної комісії, визначені Кабміном:
- Наталія Онищенко – заступниця директора Інституту держави та права імені В. М. Корецького НАН України, завідувачка Центру правових проблем гендерної політики Інституту держави та права імені В. М. Корецького НАН України;
- Алла Іванівська – доцентка, професорка кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, проректорка з наукової роботи Хмельницького університету управління та права ім. Леоніда Юзькова;
- Тетяна Цувіна - в. о. завідувача кафедри цивільного судочинства, арбітражу та міжнародного приватного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
- кандидат на заміну дострокового припинення повноважень — Олег Гіляка — начальник управління стратегічного розвитку Національної академії правових наук України.
Нинішнього голову НАЗК Олександра Новікова обрали у 2019 році.
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