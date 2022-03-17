Затверджено план заходів національної програми Україна-НАТО

16:11 16 червня Київ, Україна

Кабмін прийняв без обговорення план заходів щодо виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО на 2021 рік.

Згідно з пояснювальною запискою, план містить конкретні кроки, необхідні для здійснення реформ за відповідними напрямами з метою забезпечення реалізації курсу євроатлантичної інтеграції України. Також він гармонізований з основними стратегічними документами держави.



Проєкт заходів щодо виконання Річної програми сформований на основі пропозицій зацікавлених центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, схвалених на засіданні уряду 8 лютого.



Залучені до виконання річної програми міністерства та інші державні органи повинні забезпечити виконання плану в рамках держбюджету на 2021 рік і коштами міжнародної технічної допомоги, а також регулярно інформувати громадськість про хід та результати виконання плану заходів.