Затверджений голова Державної митної служби

17:16 28 жовтня Київ, Україна

Уряд остаточно затвердив призначення Павла Рябикіна на посаду голови Державної митної служби України.

Павло Рябикін раніше обіймав посаду гендиректора ДП «Міжнародний аеропорт Бориспіль».

Нагадаємо, ще в квітні 2020 року Кабінет Міністрів України звільнив з посади голову Державної митної служби Максима Нефьодова.

Павлу Рябикіну 55 років. Навчався в КНУ ім. Тараса Шевченка на факультеті міжнародних відносин і міжнародного права. Працював заступником міністра транспорту і зв'язку. Був послом України в Данії. Також обіймав посаду заступника голови КМДА. Був народним депутатом трьох скликань.



Генеральний директор аеропорту "Бориспіль" з 23 березня 2017 року.