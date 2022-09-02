Вранці у Криму пролунав вибух. БПЛА атакував штаб Чорноморського флоту

У Севастополі (Крим) вранці 20 серпня пролунав вибух. Безпілотник атакував штаб Чорноморського флоту рф. Про це повідомив так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв.

"25 хвилин тому до даху прилетів безпілотник. На жаль, збитий не був, хоч над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Ішов низько. Жертв немає", - зазначив він.

Повідомляється, що біля будівлі штабу Чорноморського флоту працюють екстрені служби, а підходи та під'їзди перекриті поліцією.

Пізніше Развожаєв заявив, що безпілотник таки нібито збили, а дим над покрівлею штабу виник через те, що "безпілотник упав і загорівся".

"Уточнення: безпілотник відпрацював пост повітряної оборони флоту. Збили БПЛА прямо над штабом флоту. Впав на покрівлю і спалахнув. Ураження не вийшло", - написав він.

Як повідомлялося, над однією з військових частин росії в тимчасово окупованій Євпаторії ввечері в п'ятницю, 19 серпня, бачили запуск ракет, ймовірно, ППО.

Нагадаємо, у першій половині серпня у Криму сталася серія великих загорянь на аеродромах із детонацією боєприпасів.