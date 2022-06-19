Ранкове зведення Генштабу ЗСУ про становище на фронті

08:05 19 червня Київ, Україна

Підрозділи ЗСУ відобразили штурм російських окупантів у районі селища Тошківка на Луганщині. Після отриманих втрат противник відійшов на раніше зайняті рубежі та проводить перегрупування сил, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні у неділю, 19 червня.

На Сіверському напрямку з метою сковування дій ЗСУ у прикордонних районах Брянської та Курської областей ворог продовжує утримувати підрозділи зі складу Західного військового округу. Противник продовжує вдосконалювати інженерне обладнання та вести повітряну розвідку.

На Харківському напрямку основні зусилля війська Росії зосереджують на утриманні зайнятих рубежів та обстрілах позицій української армії. Противник завдав авіаційних ударів по населених пунктах Тимофіївка та Цапівка. Неподалік Рубіжного російська армія безуспішно намагалася провести розвідку боєм. Також окупанти провели дистанційне мінування місцевості у районі населеного пункту Черкаські Тишки.

На Слов'янському напрямку противник обстріляв позиції підрозділів ЗСУ неподалік Дібрівного, Вернопілля, Богородичного та Долини. На лиманському напрямі ворог активних дій не вів. Обстріляв наші підрозділи у районах населених пунктів Донецьк та Миколаївка.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснюють обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське, Біла Гора та Устинівка. Нанесли авіаційні удари поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетний удар у районі Верхньокаменки.. З метою коригування вогню у районі Сєверодонецька ворог проводить цілодобову повітряну розвідку із застосуванням БПЛА Орлан-10. Продовжуються бойові дії на околицях міста.

На Бахмутському напрямі війська Росії обстрілюють позиції українських військ у районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка та Покровське. Зафіксовано ракетні удари поблизу Зайцева та Нью-Йорка.. Ворог веде штурмові дії у напрямку Оріхово – Гірське, бойові дії продовжуються. Штурм за напрямками Оріхово – Золоте та Первомайськ – Золоте наші захисники успішно відбили.

З метою виявлення вогневих позицій сил оборони, силами штурмових груп загарбники намагаються вести розвідку боєм у напрямку Нірково – Миколаївка, бойові дії продовжуються. Намагання просування за напрямком Врубівка – Миколаївка наші воїни зупинили точним вогнем. Супротивник відійшов.

На Миколаївському напрямку ворог робив вогневу поразку підрозділів Сил оборони з ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Правдине, Посад-Покровське та Благодатне. Вів повітряну розвідку позицій наших військ із застосуванням безпілотників у районі населеного пункту Таврійське.

На Криворізькому напрямку противник обстріляв з артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Червоний Яр та Кобзарці.

Нагадаємо, увечері 18 червня російські окупанти атакували ракетами Дніпропетровську область. Внаслідок влучення трьох ракет зруйновано нафтобазу. Постраждали 11 людей.