Встановлено особи рашистів, які розстріляли автомобілі з цивільними під Гостомелем

07:39 29 вересня Київ, Україна

Поліція встановила особи військових російської армії, які 25 лютого під Гостомелем розстрілювали автомобілі, які намагалися виїхати із зони бойових дій.

За даними поліції, спецпризначенці мали захопити у Києві урядовий квартал та урядові будівлі, але зазнали втрат і перемістилися до Гостомелю, де зайняли бойові позиції навпроти ЖК «Чеський двір» по вулиці Шевченка та по вулиці Свято-Покровській поблизу магазину «Фора». Там вони розстріляли 12 цивільних автомобілів, вбивши 11 та поранивши 15 цивільних.



Поліція встановила особи двох стрільців і трьох командирів, які наказали стріляти. Російським військовим оголошено про підозру щодо порушення законів та звичаїв війни.

Розслідування та оперативний супровід здійснювали працівники ГУНП в АР Крим та Севастополі під процесуальним керівництвом прокуратури Печерського району.