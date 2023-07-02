Успішне просування ЗСУ на Таврійському напрямі

09:14 02 липня Київ, Україна

Незважаючи на запеклий опір окупантів, ЗСУ мають успіх у просуванні та звільненні української землі. Як повідомив у Telegram бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський, сили оборони процвітають і просуваються вперед на Таврійському напрямку.

За його словами, за добу втрати ворога вбитими та пораненими склали близько двох рот.

"Сили оборони на Таврійському напрямку мають успіхи та просування вперед. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1201 вогневе завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими становили майже дві роти", - написав Тарнавський.

Він зазначив, що протягом доби було знищено 14 одиниць військової техніки супротивника. Зокрема, БТР, БМ-21 Град, протитанкова гармата МТ-12 Рапіра, 3 БпЛА "Zala", 3 гармати 2А36 Гіацинт-Б, 2 самохідні артилерійські установки 2С7 Півонія, гаубиця 2А65 Мста-Б та автомобільна техніка. Також було знищено чотири склади боєприпасів ворога.

Раніше в Генштабі повідомили, що ЗСУ успішно відбивають усі атаки ворога.