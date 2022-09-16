Успішний контрнаступ ЗСУ не означає початок кінця війни - Столтенберг
11:53 16 вересня Київ, Україна
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
заявив у п'ятницю, що контрнаступ ЗСУ був дуже ефективним, але попередив, що це не означає початок кінця війни.
Про це він сказав в ефірі радіостанції ВВС.
«Звичайно, надзвичайно обнадіює той факт, що українські збройні сили змогли відвоювати територію, а також завдати удару по російських лініях. Водночас ми маємо розуміти, що це не початок кінця війни, нам треба бути готовими до довгого шляху», - сказав Столтенберг.
Водночас в інтерв'ю Foreign Policy Столтенберг заявив, що успіхи на фронті обнадіюють і піднімають бойовий дух по всій Україні.
"Звичайно, ці успіхи зумовлені не лише їхньою власною мужністю, але й тим фактом, що союзники та партнери НАТО протягом кількох місяців надавали безпрецедентну підтримку у вигляді боєприпасів, зброї та різних засобів. Наразі це щодня змінює ситуацію на полі бою", -
заявив генсек НАТО
.
Він нагадав, що росія все ще контролює 20% території України і має значну військову силу.
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