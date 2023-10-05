Успішна операція на Бахмутському напрямку: знищено 6 ворожих танків за один день

14:54 05 жовтня Київ, Україна

Сили оборони на Бахмутському напрямку продемонстрували вражаючу ефективність, знищивши за день 6 ворожих танків.



Про це доповів командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Олександр Сирський, через свій канал у Telegram.



Згідно з інформацією від генерала Сирського, цю успішну операцію було виконано групою "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го окремого розвідувально-бойового батальйону (ОРБ), спільно з групами "Шарк" з 28-ї окремої мотострілецької бригади (ОМБр) та "Клавдича" з 92-ї окремої штурмової бригади (ОШБр). Крім того, операцію було підтримано службою радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр.



Внаслідок цієї координації зусиль було знищено три танки Т-72, один Т-80 та два Т-90, а також одну самохідну артилерійську установку 2С1 та одну бойову машину піхоти (БМП). Цей успіх підкреслює високу боєздатність та рішучість українських збройних сил у захисті своєї країни.