Успіхи ЗСУ у районі Бахмута дають тактичну перевагу - ISW

За останні два дні 6 та 7 липня війська України досягли значних тактично важливих успіхів у районі Бахмута Донецької області.. Одночасно ведеться контрнаступ і на трьох інших ділянках фронту. Про це йдеться у звіті ISW у п'ятницю, 7 липня.

Як відзначають аналітики, успіхів українська армія досягла в районі селища Ягідне (2 км на північ від Бахмута), а також досягли часткового успіху поблизу Клищіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

У звіті посилаються на заяву командувача Сухопутних військ України генерала-полковника Олександра Сирського, який зазначив, що ВСУ встановили контроль над невстановленими раніше втраченими позиціями в районі Бахмута.

Також, як зазначають експерти, українські війська продовжують контрнаступ на півдні Запорізької області та вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями.

"У свою чергу Міноборони Росії та інші російські джерела стверджували, що українські сили вели наступальні операції у напрямку Кремінної Луганської області вздовж кордону Харківської та Луганської областей", - зазначили аналітики.

Нагадаємо, сьогодні вранці Генштаб повідомив, що ЗСУ мали частковий успіх та закріплюються в районі села Кліщіївка на Бахмутському напрямку.. Там тривають тяжкі бої.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ просунулося більш ніж на кілометр на Бахмутському напрямку.