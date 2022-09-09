Успіхи ЗСУ на Харківщині: звільнено Балаклію, на черзі Куп'янськ, - ISW

Міністерству оборони росії важко реагувати на несподівані українські операції, оскільки його інформаційна стратегія ґрунтується на зображенні російського вторгнення в Україну як легкої та безпомилкової операції.
Українські захисники продовжують контрнаступ на Харківському напрямку, де звільнено вже 20 населених пунктів, і протягом наступних 72 годин ЗСУ можуть звільнити ще й Куп'янськ, який є важливим логістичним вузлом окупантів.
Такі прогнози зробили аналітики Інституту американського вивчення війни (ISW).
8 вересня стало відомо, що українські бійці звільнили від російських окупантів місто Балаклія Харківської області. Відповідне звернення воїнів до президента опублікував у соцмережах Володимир Зеленський, чим підтвердив інформацію про битву за Балаклію, про що у соцмережах та ЗМІ писали останні кілька днів.
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