Успіхи ЗСУ на Харківщині: звільнено Балаклію, на черзі Куп'янськ, - ISW

Міністерству оборони росії важко реагувати на несподівані українські операції, оскільки його інформаційна стратегія ґрунтується на зображенні російського вторгнення в Україну як легкої та безпомилкової операції.

Українські захисники продовжують контрнаступ на Харківському напрямку, де звільнено вже 20 населених пунктів, і протягом наступних 72 годин ЗСУ можуть звільнити ще й Куп'янськ, який є важливим логістичним вузлом окупантів.

Такі прогнози зробили аналітики Інституту американського вивчення війни (ISW).

"Українські сили у контрнаступі в Харківській області 8 вересня просунулися на 20 кілометрів від основного тилового вузла росії у Куп'янську. Українські війська, ймовірно, захоплять Куп'янськ упродовж наступних 72 годин, серйозно погіршивши, але не повністю розірвавши російські наземні лінії зв'язку з Ізюмом", - кажуть в ISW.

8 вересня стало відомо, що українські бійці звільнили від російських окупантів місто Балаклія Харківської області. Відповідне звернення воїнів до президента опублікував у соцмережах Володимир Зеленський, чим підтвердив інформацію про битву за Балаклію, про що у соцмережах та ЗМІ писали останні кілька днів.