Низка російських ЗМІ та популярних блогерів акцентують увагу на вражаючих здобутках Збройних сил України (ЗСУ) в регіоні Урожайне в Донецькій області, намагаючись підкреслити низький моральний дух росіян та пропуски у командуванні росії.
Цю динаміку зафіксували аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.
Наприклад, 12 серпня один із російських блогерів висловив невдоволення тим, що 37-а окрема гвардійська мотострілецька бригада армії росії не надала танкової підтримки для своєї піхоти в Урожайному.
За його повідомленнями, 10 серпня ця бригада достроково залишила населений пункт, нібито через нестачу підкріплення, хоча насправді причина полягала у присутності п'яних солдатів у тилу.
У своїх публікаціях блогер заявив, що армія не хоче "захищати" населений пункт. Ці твердження викликали відгуки в російському інформаційному просторі, зокрема, спроби знизити напруженість між причетними російськими формуваннями.
Також за даними деяких джерел, у підрозділах росії, що діють на південному напрямку, були проведені кадрові ротації, тому російських командирів середньої ланки частіше звичайного стали робити винними в російських військових невдачах.
Цю динаміку зафіксували аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.
Наприклад, 12 серпня один із російських блогерів висловив невдоволення тим, що 37-а окрема гвардійська мотострілецька бригада армії росії не надала танкової підтримки для своєї піхоти в Урожайному.
За його повідомленнями, 10 серпня ця бригада достроково залишила населений пункт, нібито через нестачу підкріплення, хоча насправді причина полягала у присутності п'яних солдатів у тилу.
У своїх публікаціях блогер заявив, що армія не хоче "захищати" населений пункт. Ці твердження викликали відгуки в російському інформаційному просторі, зокрема, спроби знизити напруженість між причетними російськими формуваннями.
Також за даними деяких джерел, у підрозділах росії, що діють на південному напрямку, були проведені кадрові ротації, тому російських командирів середньої ланки частіше звичайного стали робити винними в російських військових невдачах.
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