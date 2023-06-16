Успіхи на фронті можуть посилити позиції України за столом переговорів з рф — Столтенберг

10:53 15 червня Київ, Україна

Успішний контрнаступ України може посилити позиції України за столом переговорів із рф. Зараз, за словами генсека, немає ознак того, що президент рф володимир путін готовий до мирних переговорів з Україною. Але якщо Україні вдасться звільнити більше території, її позиція під час переговорів буде значно сильнішою.

Про це під час зустрічі з журналістами у Брюсселі заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг

"Звичайно, немає жодних ознак того, що путін або його поплічники готові до миру, або до будь-яких переговорів. Але ми переконані, що якщо Україні вдасться звільнити більше території, це означатиме, що її позиція під час переговорів буде значно сильнішою. Тому ми ставимо на контрнаступ і те, щоб він був успішним”, - сказав Столтенберг.

За словами Столтенберга, на певному етапі путін зрозуміє, що йому не перемогти, і йому доведеться сісти за стіл переговорів.