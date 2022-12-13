Зусилля росії щодо тиску на лукашенка безрезультатні - ISW

12:54 13 грудня Київ, Україна

Росія протягом 9 місяців проводить інформаційно-психологічну операцію, спрямовану на стримування українських Сил оборони біля кордонів із білоруссю, декларуючи, що білоруські сухопутні війська ось-ось приєднаються до російського вторгнення в Україну.



На думку більшості західних та українських експертів, вторгнення білорусі в Україну в найближчому майбутньому є малоймовірним.



Так, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що «тиск кремля на білорусь з метою підтримки російської агресії в Україні є частиною довгострокових зусиль, спрямованих на закріплення подальшого контролю над білоруссю», наголошуючи, що білорусь вже навряд чи вторгнеться в Україну через внутрішню динаміку в країні.



Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко також заявив, що згідно з розвідданими, «загрози вторгнення на сьогодні немає», незважаючи на російсько-білоруські навчання, що проводяться.

Тим не менш, у білоруських пабліках дедалі частіше зустрічається інформація про те, що на територію білорусі продовжують прибувати мобілізовані російські військовослужбовці.



9 грудня на офіційній сторінці Генштаб ЗСУ у «Facebook» з'явилася інформація про те, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін – ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. У містах Мозир, Гомель та Могильов відзначено збільшення російських мобілізованих військовослужбовців.



12 грудня на сторінці «Беларускі Гаюн» з'явилася інформація, що «у республіці білорусь у рамках формування спільного з росією угруповання військ російську техніку почали переводити ближче до кордону з Україною»: з полігону Обуз-Лісновський у Барановичському районі у бік полігону Брестський Брестського району Брестської області висунулися 24 одиниці техніки, у тому числі 4 трали з танками Т-80, мінометна батарея, машини зв'язку та інженерна техніка.

Крім того, за підтвердженою інформацією, білоруським медикам почали вручати «мобілізаційні приписи», згідно з якими необхідно з'явитися до військкоматів протягом 10 днів, де уточнюється розмір одягу та взуття медпрацівників. Повістки приходять на роботу, в поштову скриньку, за місцем прописки, просто смскою зі словами «прийдіть». Під призов потрапляють навіть жінки, як лікарі, так і медсестри.

Координаторка Фонду медичної солідарності, створеного для допомоги білоруським медикам, які постраждали від репресій, Лідія Тарасенко підтвердила, що зараз на базі Білоруської медичної академії післядипломної освіти проходять курси з військово-польової хірургії.



Незважаючи на практично повний контроль росії над білоруськими військовими, тиск кремля на лукашенка, можливу участь білоруських військовослужбовців у російсько-українській війні на боці росії, ЗСУ готові дати гідну відсіч.



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