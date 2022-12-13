Зусилля росії щодо тиску на лукашенка безрезультатні - ISW

Росія протягом 9 місяців проводить інформаційно-психологічну операцію, спрямовану на стримування українських Сил оборони біля кордонів із білоруссю, декларуючи, що білоруські сухопутні війська ось-ось приєднаються до російського вторгнення в Україну.
На думку більшості західних та українських експертів, вторгнення білорусі в Україну в найближчому майбутньому є малоймовірним.
Так, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що «тиск кремля на білорусь з метою підтримки російської агресії в Україні є частиною довгострокових зусиль, спрямованих на закріплення подальшого контролю над білоруссю», наголошуючи, що білорусь вже навряд чи вторгнеться в Україну через внутрішню динаміку в країні.
Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко також заявив, що згідно з розвідданими, «загрози вторгнення на сьогодні немає», незважаючи на російсько-білоруські навчання, що проводяться.
На думку більшості західних та українських експертів, вторгнення білорусі в Україну в найближчому майбутньому є малоймовірним.
Так, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що «тиск кремля на білорусь з метою підтримки російської агресії в Україні є частиною довгострокових зусиль, спрямованих на закріплення подальшого контролю над білоруссю», наголошуючи, що білорусь вже навряд чи вторгнеться в Україну через внутрішню динаміку в країні.
Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко також заявив, що згідно з розвідданими, «загрози вторгнення на сьогодні немає», незважаючи на російсько-білоруські навчання, що проводяться.
Тим не менш, у білоруських пабліках дедалі частіше зустрічається інформація про те, що на територію білорусі продовжують прибувати мобілізовані російські військовослужбовці.
9 грудня на офіційній сторінці Генштаб ЗСУ у «Facebook» з'явилася інформація про те, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін – ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. У містах Мозир, Гомель та Могильов відзначено збільшення російських мобілізованих військовослужбовців.
12 грудня на сторінці «Беларускі Гаюн» з'явилася інформація, що «у республіці білорусь у рамках формування спільного з росією угруповання військ російську техніку почали переводити ближче до кордону з Україною»: з полігону Обуз-Лісновський у Барановичському районі у бік полігону Брестський Брестського району Брестської області висунулися 24 одиниці техніки, у тому числі 4 трали з танками Т-80, мінометна батарея, машини зв'язку та інженерна техніка.
Крім того, за підтвердженою інформацією, білоруським медикам почали вручати «мобілізаційні приписи», згідно з якими необхідно з'явитися до військкоматів протягом 10 днів, де уточнюється розмір одягу та взуття медпрацівників. Повістки приходять на роботу, в поштову скриньку, за місцем прописки, просто смскою зі словами «прийдіть». Під призов потрапляють навіть жінки, як лікарі, так і медсестри.
Координаторка Фонду медичної солідарності, створеного для допомоги білоруським медикам, які постраждали від репресій, Лідія Тарасенко підтвердила, що зараз на базі Білоруської медичної академії післядипломної освіти проходять курси з військово-польової хірургії.
Незважаючи на практично повний контроль росії над білоруськими військовими, тиск кремля на лукашенка, можливу участь білоруських військовослужбовців у російсько-українській війні на боці росії, ЗСУ готові дати гідну відсіч.
Головне – довіряти перевіреним джерелам інформації, критично оцінювати дані, не піддаватися на провокації та не ставати співучасником чи джерелом фейкових новин.
Координаторка Фонду медичної солідарності, створеного для допомоги білоруським медикам, які постраждали від репресій, Лідія Тарасенко підтвердила, що зараз на базі Білоруської медичної академії післядипломної освіти проходять курси з військово-польової хірургії.
Незважаючи на практично повний контроль росії над білоруськими військовими, тиск кремля на лукашенка, можливу участь білоруських військовослужбовців у російсько-українській війні на боці росії, ЗСУ готові дати гідну відсіч.
Головне – довіряти перевіреним джерелам інформації, критично оцінювати дані, не піддаватися на провокації та не ставати співучасником чи джерелом фейкових новин.
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