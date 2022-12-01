Зусилля армії росії біля Бахмута зайшли в глухий кут - ISW

Окупанти продовжують зазнавати втрат, незрівнянні з будь-якою перевагою, яку може принести взяття міста. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 30 листопада.
Зазначається, що з кінця травня російські війська постійно витрачають бойові сили на невеликі населені пункти навколо Бахмута і за пів року просунулися на кілька кілометрів.
Зазначається, що з кінця травня російські війська постійно витрачають бойові сили на невеликі населені пункти навколо Бахмута і за пів року просунулися на кілька кілометрів.
За оцінками ISW, протягом червня і липня цього року ЗСУ домоглися того, що війська росії зосередили зусилля на Сєвєродонецьку та Лисичанську, що мають обмежене оперативне і стратегічне значення, витягуючи вигоду з деградації російської живої сили і техніки, що триває.
Витрати, пов'язані з шістьма місяцями жорстоких, завзятих і виснажливих боїв навколо Бахмута, набагато переважують будь-яку оперативну перевагу, яку росіяни можуть отримати від взяття Бахмута.
Російський наступ навколо Бахмута поглинає значну частину доступної бойової могутності, потенційно сприяючи продовженню українських контрнаступів в інших місцях.
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