Зусилля армії росії біля Бахмута зайшли в глухий кут - ISW

09:43 01 грудня Київ, Україна





Зазначається, що з кінця травня російські війська постійно витрачають бойові сили на невеликі населені пункти навколо Окупанти продовжують зазнавати втрат, незрівнянні з будь-якою перевагою, яку може принести взяття міста. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 30 листопада.Зазначається, що з кінця травня російські війська постійно витрачають бойові сили на невеликі населені пункти навколо Бахмута і за пів року просунулися на кілька кілометрів.

"Зусилля росіян щодо наступу на Бахмут призвели до виснаження живої сили і техніки, що продовжується, внаслідок чого війська були затиснуті в відносно незначних населених пунктах на тижні і місяці. Ця схема операцій дуже нагадує попередні спроби росії взяти Сєвєродонецьк і Лисичанськ на початку війни", - зазначили аналітики.



За оцінками ISW, протягом червня і липня цього року ЗСУ домоглися того, що війська росії зосередили зусилля на Сєвєродонецьку та Лисичанську, що мають обмежене оперативне і стратегічне значення, витягуючи вигоду з деградації російської живої сили і техніки, що триває.

"Російські війська врешті-решт захопили Лисичанськ і Сєвєродонецьк і досягли кордону Луганської області, але цей тактичний успіх призвів до незначного оперативного ефекту, оскільки потім російський наступ на сході досяг своєї кульмінації. Зусилля росії в цій галузі здебільшого зайшли в глухий кут, як і на початку липня. Навіть якщо російські війська продовжуватимуть просуватися до Бахмута і в його межах, і навіть якщо вони форсують контрольований відхід українців із міста (як це було в Лисичанську), сам Бахмут пропонує їм мало оперативних переваг", - йдеться у звіті.



Витрати, пов'язані з шістьма місяцями жорстоких, завзятих і виснажливих боїв навколо Бахмута, набагато переважують будь-яку оперативну перевагу, яку росіяни можуть отримати від взяття Бахмута.



Російський наступ навколо Бахмута поглинає значну частину доступної бойової могутності, потенційно сприяючи продовженню українських контрнаступів в інших місцях.