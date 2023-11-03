"Посилюємо ППО. Будемо потужно відповідати ворогові" - Володимир Зеленський

"Цієї ночі було близько сорока "шахедів". Більше половини збито. Наша авіація, зенітники, мобільні вогневі групи — дякую вам, воїни, за кожне збивання! Захисники неба працювали результативно на території десяти областей – Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Львівської. Дякую всім за уважність!", - написав Зеленський.