"Посилюємо ППО. Будемо потужно відповідати ворогові" - Володимир Зеленський
10:19 03 листопада Київ, Україна
У ніч проти 3 листопада ППО результативно працювала на території десяти областей – Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Львівської.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, котрий оприлюднив відео наслідків нічного обстрілу.
"Цієї ночі було близько сорока "шахедів". Більше половини збито. Наша авіація, зенітники, мобільні вогневі групи — дякую вам, воїни, за кожне збивання! Захисники неба працювали результативно на території десяти областей – Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Львівської. Дякую всім за уважність!", - написав Зеленський.
Він додав, що були і влучення. Попередньо – без жертв. Наслідки усуваються.
"Харків… Львівщина, Франківщина. Посилюємо ППО. Посилює мобільні вогневі групи. Усвідомлюємо, що з наближенням зими російські терористи намагатимуться завдавати більше шкоди. Відповідатимемо ворогові. Потужно!” – зазначив президент.
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