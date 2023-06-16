Посилення оборонних позицій на ЗАЕС: рашисти готуються до евакуації - Reuters

14:45 19 травня Київ, Україна

Протягом останніх тижнів відбуваються активні заходи щодо зміцнення оборонних позицій на території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) та її околицях, які проводять російські загарбники. Водночас надійшла інформація про підготовку до евакуації із ЗАЕС, як повідомляє Reuters.



Спостерігачі помітили, що навколо міста було викопано нові траншеї та закладено більше мін. Камери спостереження на станції спрямовані на північ через широке водосховище у бік території, контрольованої Україною.



Упродовж кількох місяців російські військові налаштували вогневі позиції на дахах деяких будівель заводу. З метою відлякування безпілотних апаратів було встановлено сітки.



Співробітники ЗАЕС, а також жителі міста Енергодар підтверджують заходи, що проводяться, і звертають увагу на загрози для безпеки об'єкта.



Інформація від чотирьох неназваних дипломатів, цитована Reuters, вказує на те, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) планує подати угоду з безпеки станції між Україною та росією в ООН наприкінці поточного місяця.



Голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін висловив сумніви, що захисники здійснять напад безпосередньо на ЗАЕС. Однак він вважає, що вони можуть спробувати змусити російські війська відступити, перекривши шляхи постачання. Котін зазначає, що за останні місяці кількість російських військових на заводі зросла з 500 до 1500 осіб.



Незважаючи на зміцнення озброєнь та будівництво додаткових оборонних споруд є також ознаки того, що російська сторона розглядає можливість виведення своїх військ.



ЗАЕС та місто Енергодар пов'язані головною дорогою з окупованим Мелітополем, яка надає росії сухопутний коридор до окупованого Кримського півострову.



Котін зазначає, що російські війська будуть змушені відступити, якщо буде загроза відрізання цієї дороги. Він також додав, що на його думку, російська сторона вже проводила навчання на заводі з метою відпрацювання процесу виведення військ.