Пішов у відставку мер Бердянська

12:38 16 листопад Київ, Україна

Пославшись на складнощі у роботі «без більшості у міській раді», на свій вік (на цей момент політику 64 роки) та особисті мотиви, мер курортного міста Бердянськ Запорізької області подав у відставку.



Зазначимо, Валерія Баранова вперше було обрано мером Бердянська в 1998 році і він пробув на цій посаді до 2007 року. А торік він знову переміг у виборах міського голови Бердянська.



За словами самого Баранова, політик перед відставкою вважав прийнятними два варіанти: "загравати" з міськрадою або подати у відставку. У зв'язку з складними відносинами і неможливістю продовжувати працювати в "умовах агресії та деструктиву", на жаль, довелося вибрати другий.