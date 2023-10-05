Урсула фон дер Ляєн: Україна - центральна тема дискусії на саміті у Гранаді

На саміті Європейського політичного співтовариства, що проходить у Гранаді, головною темою стала підтримка України, оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Вона наголосила, що вже втретє підтримка України стоїть у центрі дискусії на цьому саміті, що свідчить про міцну підтримку України з боку європейської політичної спільноти.
Фон дер Ляєн вітала участь президента України Володимира Зеленського і зазначила, що європейські лідери відправили рішуче послання російському президенту володимиру путіну, наголошуючи, що агресія проти суверенної держави неприпустима.
Вона також повідомила про роботу Європейського Союзу над пакетом допомоги Україні до 2027 року обсягом 50 мільярдів євро, що надає Україні передбачуваності та надійності прямої бюджетної підтримки.
На саміті обговорюється також питання енергетики та зниження залежності від росії в цій галузі. Фон дер Ляєн наголосила, що ЄС успішно подолав енергетичну кризу, перейшов на відновлювані джерела енергії і став виробляти більше електроенергії з відновлюваних джерел, ніж із газу.
На зустрічі також обговорюється ситуація у Нагірному Карабаху та Вірменії.
Вона наголосила, що вже втретє підтримка України стоїть у центрі дискусії на цьому саміті, що свідчить про міцну підтримку України з боку європейської політичної спільноти.
Фон дер Ляєн вітала участь президента України Володимира Зеленського і зазначила, що європейські лідери відправили рішуче послання російському президенту володимиру путіну, наголошуючи, що агресія проти суверенної держави неприпустима.
Вона також повідомила про роботу Європейського Союзу над пакетом допомоги Україні до 2027 року обсягом 50 мільярдів євро, що надає Україні передбачуваності та надійності прямої бюджетної підтримки.
На саміті обговорюється також питання енергетики та зниження залежності від росії в цій галузі. Фон дер Ляєн наголосила, що ЄС успішно подолав енергетичну кризу, перейшов на відновлювані джерела енергії і став виробляти більше електроенергії з відновлюваних джерел, ніж із газу.
На зустрічі також обговорюється ситуація у Нагірному Карабаху та Вірменії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі