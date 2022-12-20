Рівень військової загрози з боку білорусі зростає - командувач ОС

Наявних у білорусі підрозділів військ рф достатньо для створення загрози Україні та проведення тактичних дій, але українські сили відстежують ситуацію та вживають відповідних заходів.
Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Він зазначив, що тренування російського літака наведення та літаків-перехоплювачів носіїв балістичних ракет повітряного базування "Кинжал" у білорусі проводяться з єдиною метою – це уточнення цілей на території України, призначених для завдання ракетних ударів.
Він зазначив, що тренування російського літака наведення та літаків-перехоплювачів носіїв балістичних ракет повітряного базування "Кинжал" у білорусі проводяться з єдиною метою – це уточнення цілей на території України, призначених для завдання ракетних ударів.
За словами командувача, зараз на території білорусі зосереджені 2 мотострілецька дивізія 1 танкової армії та авіаційне угруповання, у складі якого є новітні зразки авіації повітряно-космічних сил збройних сил росії.
Крім того, там є підрозділи, озброєні оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер" із балістичними ракетами до них, призначені для застосування по цілях на території України.
Командувач ОС зазначив, що Генштаб ЗСУ передбачив значне нарощування угруповань при суттєвому зростанні сил та засобів із білорусі.
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