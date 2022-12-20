Рівень військової загрози з боку білорусі зростає - командувач ОС

11:45 20 грудня Київ, Україна

Наявних у білорусі підрозділів військ рф достатньо для створення загрози Україні та проведення тактичних дій, але українські сили відстежують ситуацію та вживають відповідних заходів.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.



Він зазначив, що тренування російського літака наведення та літаків-перехоплювачів носіїв балістичних ракет повітряного базування "Кинжал" у білорусі проводяться з єдиною метою – це уточнення цілей на території України, призначених для завдання ракетних ударів.

"Ми вживаємо всіх заходів для того, щоб знизити цей рівень загрози", - сказав Наєв.

За словами командувача, зараз на території білорусі зосереджені 2 мотострілецька дивізія 1 танкової армії та авіаційне угруповання, у складі якого є новітні зразки авіації повітряно-космічних сил збройних сил росії.



Крім того, там є підрозділи, озброєні оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер" із балістичними ракетами до них, призначені для застосування по цілях на території України.

"Цього потенціалу наразі достатньо для створення загрози Україні та проведення тактичних дій. При цьому ми уважно стежимо за озброєнням, яке перекидається з боку росії та щодня проводимо відповідний аналіз. Рівень військової загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів", – сказав Наєв.

Командувач ОС зазначив, що Генштаб ЗСУ передбачив значне нарощування угруповань при суттєвому зростанні сил та засобів із білорусі.