Рівень води у Запоріжжі знизився після підриву Каховської ГЕС - Єрмак
11:43 03 липня Київ, Україна
Нині у місті Запоріжжя річку Дніпро можна легко перейти, оскільки рівень води після підриву Каховської ГЕС російськими силами знизився до пів метра, а в деяких місцях вода повністю відступила, залишивши піщане дно.
Цю інформацію повідомив Андрій Єрмак, голова Офісу Президента.
"Це екологічна катастрофа. Річка Дніпро у районі Дніпровської ГЕС після підриву Каховської ГЕС, організованого російськими силами, перетворилася на неживий простір", - написав Єрмак.
На опублікованих фотографіях можна побачити людей, які легко переходять річку Дніпро по піску, а також повністю видно греблю Дніпровської ГЕС на фоні.
"Це неможливо проігнорувати. Ми не можемо мовчати про це. Адже мовчання та безкарність терористів – це злочин проти теперішніх та майбутніх поколінь. Росія нестиме відповідальність, і її майбутні покоління заплатять за все це, отримуючи урок для всієї російської нації", - наголосив Єрмак.
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