Рівень води у Запоріжжі знизився після підриву Каховської ГЕС - Єрмак

11:43 03 липня Київ, Україна

Нині у місті Запоріжжя річку Дніпро можна легко перейти, оскільки рівень води після підриву Каховської ГЕС російськими силами знизився до пів метра, а в деяких місцях вода повністю відступила, залишивши піщане дно.



Цю інформацію повідомив Андрій Єрмак, голова Офісу Президента.

"Це екологічна катастрофа. Річка Дніпро у районі Дніпровської ГЕС після підриву Каховської ГЕС, організованого російськими силами, перетворилася на неживий простір", - написав Єрмак.

На опублікованих фотографіях можна побачити людей, які легко переходять річку Дніпро по піску, а також повністю видно греблю Дніпровської ГЕС на фоні.